江宏傑上月8日與福原愛宣布離婚後，火速刪掉IG介紹欄的「小愛的老公」、「111是小愛的生日」等語，但以2人生日設定的帳號「chiang111222」仍留著，昨（4日）網友發現他把整組帳號換掉，正式與福原愛切割。

福原愛、江宏傑的生日分別為11月1日、2月22日，「111222」被視為雙方的「真愛密碼」，江宏傑昨天將該帳號更新，換成自己名字的羅馬拼音「chiang_hung_chieh」，不過與福原愛依舊相互追蹤IG。據了解，江宏傑IG為官方驗證的「藍勾勾」帳號，欲更改新帳號要等IG官方審核，工作天大約14天，因此這也是他沒在第一時間換新帳號的原因。

福原愛日前接下《富士電視台》東京奧運桌球球評工作，據日媒《女性自身》報導，由於福原愛因不倫疑雲重挫形象，電視台內部反對她擔任球評，但最後考量她在桌球界的地位、專業度目前無人能取代，便還是讓她登台。

報導還指出，福原愛此次出馬當球評的價碼不低，電視台以1天100萬日圓（約25萬台幣）的薪水聘用，加上治裝費，遠超過一般球評1天10至15萬日圓（約2到3萬台幣）的報酬。（編輯：楊穎軒）

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