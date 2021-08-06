學會向朋友Say No！璽恩：常覺得自己很委屈，這樣的友情無法長久

文／璽恩

你就好好當你自己

沒有人想要孤獨，但到底是誰把我變成這樣？想愛不敢愛，想要交朋友也無法，在看起來沒什麼問題的外表下，其實渴望著真實的關係與連結。一個人客氣太久其實有很點問題，我就是那個很有問題的人。

小時候，「客氣」或許代表的是禮貌，但現在對我來說是虛假。明明心裡想要吃，為什麼卻說：「不用了，沒關係。」但是又想了一下， 如果對方也是因為客氣問我要不要吃，其實他打從心裡也沒有要跟我分享，而我回答說：「好啊，謝謝。」那不就把他也想吃的東西吃掉了嗎？但如果說：「沒關係，你吃就好。」那簡直就像一齣自導自演假裝為對方著想，但其實不是真的想要分享的戲碼。我無法理解這大人世界的遊戲。

但是長大後的我，終究擺脫不了這種所謂的客氣，它變成一種保護色， 不讓人看穿我真正的想法。努力隱藏在背後的是害怕：害怕別人認識我、看透我而對我感到失望。好像要完美一點大家才會跟我做朋友， 再完美一點就會有人愛我，再完美一點也不會跟人吵架了。

但在追求讓自己「看起來」更好的路上，我不斷摔跤，因為我追逐的只是一個假象，反而讓我掉進「其實我沒有這麼好」、「再努力也只能這樣」的沮喪與無力感中。然而我又渴望繼續追求完美，不讓消極的想法打敗我，這樣的循環不斷地重複著。

想法與行為不斷矛盾打架，一直消耗著我的心，到達一種程度，我的內心終於發出求救！

有一天，我在台上唱完歌，站在舞台旁邊時，心裡突然聽到一句話： 「你就好好地當你自己。」當下的我面無表情頓時眼紅鼻酸，一下台眼淚便不自覺地不停從臉頰兩旁流下來，我覺得是我心的眼淚。這句話暖暖的，帶著理解與安慰，還有鼓勵，或許上帝聽到我內心的吶喊， 把這句話送給了我，沒想到，這只是新旅程的開始。

不完美， 你還愛我嗎？

我很喜歡跟朋友相處，但其實久了也會累。長久以來，我都沒有意識到這個問題，直到後來有一段時間我把自己封閉起來，不想跟陌生人接觸，甚至連朋友也不太主動聯繫，這對我的個性來說很不尋常。

因為太容易接收到別人的情緒，觀察到身邊人的需要，看到別人需要幫忙的時候，更不可能沒事地經過。並不是大家要求我這麼做，可能是老大心態，也可能是自己雞婆，常常把別人的事當作自己的事，久了當然會累！而且成為這樣的角色之後，來找我的人通常都是想要找我幫忙的人，因為他知道我願意幫忙，也可以解決他們的問題，給他們意見，一陣子過後，我開始厭惡這樣的關係，有問題的時候才找我， 沒事之後人就不見了。沒錯，我覺得我被利用了！

從小我就想，如果要結婚，嫁給任何職業都可以，就是不要嫁給牧師， 實在太辛苦了！不只牧師本人賣給教會，可能連全家都一起賣了。當然我指的不是真的「賣了」，而是生活中的優先次序變成忙著照顧別人的需要，家人反而往往被排在最後，我真的很討厭這種感覺。我想不是只有神職人員，在公司的主管、學校的老師、計程車司機都有可能把工作和家庭的優先次序搞錯。但是往往事與願違，我的未婚夫在婚禮當天順便按牧，白話一點就是同一天正式成為牧師。我真的是哭笑不得，但嫁都嫁了，當然還是支持他的決定與工作。不過他很貼心地在婚前跟我說：「你就做你喜歡的事情，你不需要當師母。」我真的鬆了很大一口氣，不然應該會無限期延期婚禮吧。

雖然我們有共識，但是身邊的人仍會有「師母」或是「老公是牧師所以你要……」的期待。雖然我看起來很叛逆，但依照我善於洞悉人的期待，不願讓人失望又同理心氾濫的狀態，我變成默默地燃燒著自己的生命為他人而活，做著不是自己想做的事情，而是別人認為應該成為的那種人。

小美（化名）是我在十年前在圈內認識的朋友，一開始她對我很熱情，說我唱歌很好聽，人也很好相處，當然也因為談得來我們越來越親近， 過了一段時間，她常常會跟我傾訴她的煩惱和困擾，在電話中哭著跟我說她的經歷與心情。同時我也想流淚，因為她打電話來的時間都是半夜一、兩點，看到來電時我無法不接。

周先生（我老公）有時會睜大著眼睛、皺著眉毛，用眼神問我是哪個這麼沒眼界的人半夜打來？ 我也只能擠眉弄眼地回他：「她就是心情不好才會這時間找我啊。」 沒想到這種半夜的訴苦電話三不五時就打來，基本上聊天的內容都是大同小異，久了之後我心裡想：「她只是想找人說話吧！不過可以不要半夜嗎？」但是拒絕她的話我講不出來，每次吵到周先生我也很不好意思，他因為我不會適度地拒絕人有些不開心。

有一次他跟我說：「你知道她這樣常常打電話給你，會影響我們夫妻關係耶！」我回他說：「還好吧，你去睡啦！」其實當我這樣回他時，我們的關係確實已經受影響了。我的生活次序變得亂七八糟，我成為了自己最不想成為的人。

小美的工作常常要離開台灣，所以有一陣子比較沒聯絡，幾個月後， 我跟我與小美的共同朋友聊天時，朋友問說：「你跟小美怎麼了嗎？」 「沒呀！什麼怎麼了？她不是在大陸工作嗎？看她什麼時候回來再約啊！」「那是有發生什麼事嗎？她怎麼說你跟她接近是因為你想紅。」 「……蛤？」我的腦子空白了兩分鐘，驚訝到不知道該如何反應，眼球轉啊轉，試圖想出一個合理的答案，但是我想不到。

從驚訝變成憤怒，但是我表達不出來，想罵也罵不出來，「老娘如果想紅也不會找你，如果我想紅，就不會半夜聽你哭夭了。」當下超想衝出這句話，但我沒種說出口。

回家後，那句話的後座力仍然存在，我委屈地跟周先生說了來龍去脈， 他很冷靜地回我：「我就叫你要劃界線啊！」這句話在當下特別刺耳，我沒有要你說教，只要安慰我就好，但他是對的。

因為怕朋友對我失望而不敢拒絕，不會Say No 。因為我把朋友看得比自己重要，選擇忽略了自己的內心話，其實好多時候我想說：「我很累想睡覺，可以明天說嗎？」、「我不愛吃生的耶，可以去吃熟食嗎？」、「你要不要找別人陪你去呀？這個我沒興趣」、「今天我有點忙，現在不能聊，改天再說囉！」

我一直強迫自己做不想做的事，難怪常常覺得自己很委屈，這樣的友情也無法長久。後來我才明白，當自己內心不夠強大時，也沒有辦法照顧身邊有需要的人。就像飛機上的緊急逃生宣導影片，得先戴好自己的呼吸器，再去幫小孩或同行有需要的人戴上。如果我總是在逞英雄，如果我燃燒殆盡，要怎麼愛我愛的人呢？於是我開始卸下所有身分，當我誰都不是，不需要滿足任何人，只是好好地跟自己相處，做自己喜歡的事，我心中的傷口就慢慢自癒了。

最近跟幾個朋友聊到這件埋在心裡好久的事，會再次提起，是因為想要跟我喜歡的人好好當朋友，在關係中沒有害怕的朋友，希望踏出信任的那一步。當我分享了我的故事，非常感謝他們給我的回應是：在友情中我不需要逞強，只要沒有包袱地當我自己就可以了。

撒什麼種收什麼果

這也不是什麼多難的道理，但卻是最容易忘記的事情： 想要瘦就是要好好吃、好好運動。想要成為好樂手就是每天勤奮練琴。

「種什麼就收什麼」我很熟悉這個原則，但除了做事之外的事呢？

想要有好的婚姻關係，就要有良好的互動溝通。想要有真實的友誼，就要敞開心說實話的空間。想要有自由的人生，我該怎麼努力？

我跟周先生的相處模式屬於比較獨立的，我不需要他常常在我身邊， 也不需要他接送我，從交往時就是這樣，我們對彼此都有一定程度的信任與安全感。但是有時候我對他太有安全感就變得踩到他的界線， 換句話說就是不夠尊重對方。有好幾次我跟他從不同地方要約碰面， 我總是遲到。因為我心裡想：「不管怎麼樣他都一定會等我！」所以我都無法準時結束前一個約會，總是拖到最後一刻才離開。

有一次他問：「你在哪？」 「快了快了，我在付錢要過去了」 周先生聲音一變：「我在家裡處理事情好了，你想去就先自己去吧。」

我就想起來，之前他說：「上一個約會準時結束有這麼難嗎？你沒有跟朋友Say No，就是對我Say No，讓我空等！」也不知道他有沒有生氣，但是他一定很沮喪老婆每次都說話不算話。然後，我發現我最常對他這樣，對朋友都不會如此殘忍，我在我們的關係種下一個讓他不信任我的種子，看似小事，但是不信任不都通常從小事開始的嗎？

當然是我改！必須重新種下新的種子，才能長出信任的樹。

因為我的驕傲也好，愛面子也好，不肯示弱都好，都讓我即使知道身邊有好朋友，也愛我，但還是會感到孤單，不是朋友不願意了解我， 而是我有沒有選擇信任他們，分享我遇到的難處。有一次跟朋友們在登山的路上，我跟他們分享當時低潮，說完之後我還問他們會不會覺得我很掃興，出來玩還一直講自己的事。他們說：「不會啊，你可以常常跟我們分享，我們很樂意聽。」我的眼眶頓時紅了。

孤獨是自己種的種子，原因可能很多，成長的環境、自我懷疑，或種種原因累積而成。在心受傷時所種的種子，難免帶著或深或淺的傷痕， 長出來的東西多少也帶著某些不完整，除非自己願意改變，願意原諒或放手，當我們跨出這步願意原諒自己或別人的決定時，很多事情就會慢慢改變。

在我錄製的YouTube 節目《可以勇敢》中，Ligi 常常提到這三句話：

「勇敢地去愛，像從來沒有受過傷一樣；勇敢地去盼望，像從來沒有失望過一樣；勇敢地去相信，像從來沒有被欺騙過一樣。」

沒有什麼事是容易的，但是當你有一個信念、有希望、可以看到未來， 過程就變得有趣多了！所有撒的種子，必定會開成美麗的花。

本文出自《 你就好好當你自己：不完美也值得被愛的勇氣 》 時報出版

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