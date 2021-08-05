王瞳不滿艾成沒情趣！直播泣訴「嫁給機器人」　結婚紀念日只顧著睡覺

34歲王瞳和大5歲艾成愛情長跑近10年，去年7月登記結婚，近日女方在直播中大吐苦水，形容自己像嫁給一個機器人或木頭，忍無可忍地問艾成：「你跟我結婚的意義到底是什麼？」

艾成、王瞳、張芸京、潘奕如一起經營YouTube頻道「耶一同進成」，4人日前開視訊直播，認為艾成對頻道參與感太低，輪到王瞳分享時，她坦言：「『一同進成』的狀況，同時也反映在我們的婚姻上面。」

王瞳表示，艾成抱怨做事、說話常被她罵，不滿地回：「啊你不要做那些會被罵、被念的事不就好了？自己一直做錯事情還怪別人脾氣差喔？」指很多事不厭其煩教艾成，總感覺對方沒有心要學、覺得自己的方式是正確的，並以自身舉例，原本連去郵局寄包裹、ATM領錢都不會的她，如今35歲了也自覺必須學會。

艾成的行為讓王瞳很困惑，她說對方每天生活作息很固定，猶如獨居老人，7點起床，9點吃早餐，11點半訂外送，11點50下去拿外送的餐，下午1、2點開始做自己的事情，或看老婆有沒有要處理的事、幫忙買家裡備用品等，雖然很願意做，但從來不關心她的心情、工作狀況。

「他就是聽自己的Bon Jovi（邦喬飛）」，王瞳說，艾成很棒的一點就是會幫她弄好早餐、倒完垃圾、拖好地，「但是成成，這些事情我請菲傭來做都比你強！」說到激動處一度哽咽：「我不是要一個很會做家事的老公，我要的是陪我聊天、陪我吃飽飯、兩個人在街上散散步那種很簡單的幸福…從來沒有過。」為此，她反問艾成：「那這樣你跟我結婚的意義到底是什麼？」

王瞳以「絕望」形容對艾成的行徑，「外界都會覺得『王瞳對艾成好兇喔』，或是『艾成好可憐喔，因為被王瞳這樣逼著』，可是我已經忍受10年你這樣子機器人的生活了耶！」指艾成每天8點半就上床睡覺，「朋友們！請問8點半有什麼夫妻生活？」

就連7月7日迎來結婚紀念日，王瞳想說夫妻倆可以喝個小酒、聊天、看韓劇、唱歌 沒想到，艾成同樣8點半就上床睡著，一路睡到早上10點。當時王瞳便傳訊息說：「我們先彼此冷靜一下好不好，我覺得我們的婚姻讓我好困惑，我不知道我們到底是為了什麼而結婚，每天我就面對一個木頭、機器人，然後你『一同進成』也不管，就好像這個婚姻不關你的事。」

王瞳繼續說：「Sorry！是不是你一個人會不會比較好？你還不用再花錢、花時間照顧我，也不用再花心思買禮物給我…」還表示艾成很愛說「我為了瞳瞳捨命」，她問：「你捨在哪裡？你的心在哪裡？你真的知道我喜歡什麼東西嗎？」

「愛是要有行動的，如果沒有就是死的，只是掛在嘴巴上講我愛你，真的很簡單耶，可是必須要有行動、陪伴。」語落，王瞳自嘲：「我是不是講得太真實了？」艾成則承認自己確實有這樣的問題，也願意改變，只是需要時間。（編輯：楊穎軒）

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