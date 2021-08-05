72歲潘迎紫緊急送醫！打疫苗突發呼吸困難　消失5天才報平安

全球疫情持續升溫，施打疫苗成為關注的焦點，72歲的潘迎紫近來接種了疫苗，沒想到施打後卻出現血壓飆高、呼吸困難等症狀，緊急送醫後，目前已無大礙，她也在微博上發文報平安。

潘迎紫在日前在微博發文提到，因為是敏感體質，所以醫生不建議她接種疫苗，可是因為媽媽可能要入院治療，「如果媽媽入院，我沒打疫苗是不准進入醫院病房的（防疫措施）。而以前都是我送媽媽入院的，所以我立馬去問第三位醫生，得他點頭，我就勇往直前的去打疫苗啦！」

可是施打完疫苗後，血壓竟然當場飆升，潘迎紫透露本身並沒有高血壓，除了血壓升高外，還出現了心跳加速、呼吸困難等症狀，「醫生很擔心我是過敏性休克，立刻叫救護車送我去醫院。」急診室醫生憂心潘迎紫是施打疫苗後引起的急性心肌炎，所以非常仔細的檢驗，也抽了很多血，直到確認潘迎紫沒有心肌炎後，才讓她出院。消失了5天後，潘迎紫終於再度於微博發文，提到自己已經恢復健康，同時強調大家一定要嚴加防疫。

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