花24年躍進奧運！國巨千金陳少曼創台灣歷史　圓夢感言：我3年後再來

人人都有夢想，但你願意花多少時間實現夢想？

中華隊馬術選手陳少曼，從8歲開始騎馬，花了24年時間，終於登上體育最高殿堂，在奧運會場上順利完成馬術個人障礙賽，雖未晉級到決賽，但已讓她開心直呼：「已經圓夢了，真的不敢相信！」

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馬術在西方屬於貴族運動，歷史悠久，投入其中必須花費的時間、金額超乎想像，光購買一匹名駒就得砸數百萬、甚至上千萬金額，更何況要獲得奧運資格，必須在前一年赴歐洲參加比賽累積積分，期間運送馬匹出國，長期舟車勞頓，維護費用更非凡人能負擔。

在台灣因場地品質受限、選手較少，馬術獲得關注程度不如棒球、羽球，顯得較為冷門。陳少曼因父親陳泰銘是國巨集團董事長、擁有50億美金身家資產，讓她的千金身分被廣為熟知，從小她就被父親送去德國訓練，擁有百萬名駒，17歲時在杜哈亞運風光獲得銀牌。

馬術是一項昂貴的運動，卻也是最公平的運動，這項奧運競賽不分參賽者性別、年齡，男女老幼都能同場競技，不用靠體力較量，而是講求「人馬合一」的搭配默契，身體的技巧、柔軟度都很重要，障礙超越賽大部分是歐洲人天下，尤其是德國、荷蘭選手，儘管陳少曼在亞洲表現不俗，但想要獲得奧運資格參賽，一定要到歐洲比賽，從北京、倫敦、里約奧運連拚三屆，都以些微積分錯失資格，今年總算如願以償。

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陳少曼大學就讀藝術相關科系，畢業後父親給她兩個選擇，一個是成為馬術職業選手，一個是就業，最後她撐了半年，決定面對現實，到蘇富比從事藝術買賣工作。期間，她月領高薪，並利用業餘時間騎馬，認真工作了6年，內心對於夢想的執著沒有熄滅，2019年決定留職停薪一年，以東京奧運為目標。

她坦言，從8歲開始騎馬，馬術一直是生命中很重要的一部分，沒騎馬時有點憂鬱，且東京離台灣又近，家人都很支持她再度挑戰奧運，陳泰銘再度出資為她買了上千萬的馬，鼓勵女兒參賽，

從去年初開始，她馬不停蹄，每月參加數場比賽搶積分，一開始並不順利，「爸爸還傳簡訊說『我看妳沒機會了』來刺激我，壓力大到睡不著」，直到最後一場比賽，積分遠高於第二名選手，在每個分區只取前2名的激烈競爭下，終於脫穎而出，她才真正鬆一口氣。

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我們看著馬術比賽，馬匹跨越障礙似乎很容易，事實上，馬的眼睛分布在頭部兩側，視野非常廣，但看東西並不立體，所以很容易受驚嚇，奧運場上會根據主辦國家布置特色藝術，今年賽場上的日本相撲大力士、藝妓頭像，就讓很多名駒瞬間怯場，選擇繞道而行，影響選手成績，引起諸多不滿。

陳少曼最後以91秒完賽，掉了兩根桿子和超時共扣了9分，遺憾沒闖進決賽，但能踏進奧運賽場，讓她心情雀躍，「我已經達到我的夢想，就輕鬆地騎，我的馬表現得特別好，是我處理得不好，連續掉了兩桿，第一道進去太近了，第二道太遠了，都是我自己的錯，有點可惜。」她對愛駒語多稱讚，感謝馬兒帶她擁有一雙翅膀，能飛越障礙。

身為中華隊馬術完賽第一人，她笑說，「這一次終於到達夢想，本來想說就是拚一屆，但現在感覺還不錯，下屆巴黎可以試試看！」很感謝母親一直擔任她24小時的心理諮詢師，給她鼓勵、支持，也謝謝爸爸逼出她120%的實力！

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甚少關心馬術的台灣觀眾，因為陳少曼的出賽，接觸了這項優雅的體育活動，大概是看多貧困選手突破逆境的勵志型故事，有些人對國巨千金表現冷感，話題總圍繞在她的身家背景，或者對她冷嘲熱諷，以至於忽略她背後的努力。其實在運動場上，時間對每個人都很公平，不論富貴或貧窮，每個人都會衰老，都會面臨體能下降，同樣這次奧運輸了就得4年後重來，更何況馬匹並不會因為你家有錢，在賽場變得更順從、更大膽。

馬術既是高貴競技，也是風險極大的運動，林志玲、劉德華摔馬後，動輒休養半年、一年，騎馬之人，就是用生命追夢，並沒有我們觀賽時感受的那樣輕鬆、優雅。拋下少數人的仇富偏見，陳少曼的追夢之旅，讓我們看到一個女子在職涯與夢想間保持平衡的努力，未來她仍想兼顧兩個喜好，去感受美學的藝術和運動的藝術。每一次躍起、每一次跨欄、每一次加速，都勇敢和男子們同場競技，內心沒有膽怯，只有和馬匹培養合而為一的默契。

沒有奇蹟，只有累積。期待3年後，陳少曼在巴黎奧運場上的英姿颯爽吧！