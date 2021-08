21歲新生代唱作女聲巫詠歡(歡歡)是著名歌手巫啟賢的女兒,有著立體的五官,健康的膚色,讓她受封「最美星二代」,而她近來出道並推出單曲《你是怎麼了What is it About You》,特別的是,她在MV中飾演被渣男劈腿的女主角。

歡歡今年21歲,但她早在15歲就登上台北小巨蛋舞台,作為爸爸巫啟賢的演唱會嘉賓,她在2019年曾拒絕紐約某大學獎學金,堅持選擇伯克利音樂學院歌曲創作專業進修。而她的歌曲《你是怎麼了》由黃韻玲擔任製作人,巫啟賢參與和聲,有趣的是,錄音期間原本沒有準備邀請爸爸巫啟賢和聲,他在錄音室外等待時引起黃韻玲的靈感,於是就有了單曲中父女和音的彩蛋。

歡歡在歌曲MV中飾演遭受渣男劈腿的年輕女孩,在一次次謊言欺騙中終於完成自我醒悟的過程。她提到,希望透過這個故事告訴在愛情裡的人都不必強求,也無須妥協。

