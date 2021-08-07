魏如萱怒關臉書！刪光奧運文難討好兩岸粉絲　自白「廢話不該存在」

台灣選手在東京奧運屢創佳績，成為現在最熱的話題，不只民眾陷入這股東奧魅力中，就連藝人也不例外。歌手魏如萱很關注比賽，還發文感謝台灣選手，沒想到卻遭大陸網友出征，公司因此建議她別再發表奧運相關文章，讓她非常不滿，一氣之下竟然刪光了所有關於奧運的文章，未料又引發台灣粉絲不滿，她5日深夜在社群媒體上談及心情，隨後把臉書、IG都關了，暫時冷靜一下。

魏如萱在臉書發文表示，很不喜歡不能想說什麼就說什麼的感覺，「這幾天陸續收到了來自大陸網友罵我的私信和一些留言，突然有點不知所措，我不知道該怎麼反應，沒有人喜歡被罵，而且我沒有厲害到面對這些話可以沒有感覺。」接著透露，公司因為想要保護她，所以建議她不要發表奧運相關文章，「然後我就生氣了，生了一個大悶氣，氣到哭，因為生氣，我就刪掉所有奧運文。」

魏如萱以為這樣做就能讓事情落幕，沒想到她依舊繼續被罵，「那些覺得我刪文就表示我不愛台灣的台灣人，我也很想罵你們；自稱是歌迷的人說對我很失望，再也不想聽我的歌，好，你們走，你們讓我更失望；那些來笑我的人、來質疑我的人，我還傻傻以為自己人可以理解自己人的苦衷，而且我是生公司的氣才刪文的，怎麼歪成這樣了？」最後魏如萱提到：「我知道我應該什麼都不要說，要忍耐，但我忍不住，對不起，對不起公司，對不起你們，對不起自己。」

魏如萱目前關掉IG、FB等社群帳號，廣播電台節目則照常播出，她一如往常播歌，吐露心聲說：「在音樂的面前，廢話都不應該存在」。

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