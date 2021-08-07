兒子看電視會過動？歐陽靖爆氣嗆「聖母網友」：內心自卑才糾正別人

資深藝人譚艾珍的女兒歐陽靖，去年和交往多年的日本攝影師RK完婚，並迎來兒子「新醬」，時常在臉書上分享育兒點滴，不過6日她突然發文表示想要「爆氣一下」，透露自己時常收到「聖母網友」們的私訊或留言，請她不要讓新醬看電視，直言這樣會讓孩童變過動兒、造成近視，各種言論都讓歐陽靖十分傻眼。

歐陽靖表示自己從嬰兒時期就天天看電視，因為父母在電視圈工作，所以「看電視」這件事對全家人來說，已是生活日常，坦言電視節目也教會她很多事情，「我從小就喜歡看關於動物跟科學的節目，動態畫面能讓我得到更多書本裡沒有的知識，我還喜歡看旅遊、國際新聞，這些優質節目開啟了我認識世界的大門，藝文節目則是讓我了解到文化的重要性，音樂、表演藝術無不觸動人心」。

對於網友們的「建言」，歐陽靖大嘆：「新醬又不是每天看8小時電視，我讓他看電視的時間只有幾十分鐘，但只要PO上網就會被某些人撻伐、放大檢視。」也有網友勸譚艾珍不要給新醬看電視，只因為育兒專家的家裡都沒有電視，譚艾珍則是覺得尷尬又無言。

歐陽靖隨後也解釋關於「聖母症」一詞，表示自己是在網路上看到有人使用後，覺得相當貼切，「聖母症就是媽媽界的正義魔人，喜歡到處去指點別人的育兒方式，積極過度之外，方式也不見得是正確、有科學根據的」。

歐陽靖貼文曝光後引來許多家長共鳴，有人指出看電視並非不好，主要是孩童是否有保持適當距離，若慎選電視內容，其實反而可以教他們很多課本以外的知識。也有網友透露因為小時候媽媽不讓他看電視、看漫畫跟打電動，自己也沒有閱讀其他課外讀物，導致他在往後的社交上，很難融入朋友的話題，對新奇事物也一無所知。更有人直言，沒有什麼教養是完全正確的，只要適合自己、孩子的方式就是最完美的方法。

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