最強中華隊！他們的19歲好精采　盤點東奧大放異彩的6名年輕好手

被譽為「台灣20年來最強選手」的林昀儒，今年才19歲，首登奧運舞台即差點贏過世界排名第一的樊振東、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）！事實上，本屆奧運年僅19、20歲代表台灣出賽的運動員就有6名，一起來看看有哪些厲害的選手吧！

林昀儒 沉默的桌球天才

淡定、話不多的19歲天才少年「小林同學」林昀儒，不僅在本屆奧運與學姊鄭怡靜一同摘下桌球混雙銅牌，也憑著精湛球技、從小苦練的成果，一路打進男子桌球單打四強，雖然銅牌戰由德國好手 Dimitrij Ovtcharov取得勝利，但相信3年後巴黎奧運，林昀儒捲土重來，一定也是令對手聞之色變的強者！

羅嘉翎 「國民女友」青春洋溢

戴著銅牌榮耀返國的羅嘉翎目前人在防疫旅館隔離中，接受大家的各種餵食，非常擔心自己變胖，十分可愛！在奧運戰場上，充滿殺氣的攻擊對手，獲勝之後又回到19歲青春洋溢的可愛笑容，難怪受封「國民女友」！

王冠閎 「台灣蝶王」喊話再戰巴黎

「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運游泳男子200公尺游出個人最佳成績，7/29征戰男子100公尺蝶式競賽，雖然賽前他表示這項目並非自己的強項，仍游出分組第三名的成績，最終排名35無緣擠進決賽，結束首次奧運之旅，而他也強調這只是開始，他會繼續努力、記取教訓，他會再回來！

丁華恬 享受比賽過程更重要