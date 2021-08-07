最強中華隊！他們的19歲好精采　盤點東奧大放異彩的6名年輕好手

被譽為「台灣20年來最強選手」的林昀儒，今年才19歲，首登奧運舞台即差點贏過世界排名第一的樊振東、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）！事實上，本屆奧運年僅19、20歲代表台灣出賽的運動員就有6名，一起來看看有哪些厲害的選手吧！
林昀儒 沉默的桌球天才
淡定、話不多的19歲天才少年「小林同學」林昀儒，不僅在本屆奧運與學姊鄭怡靜一同摘下桌球混雙銅牌，也憑著精湛球技、從小苦練的成果，一路打進男子桌球單打四強，雖然銅牌戰由德國好手 Dimitrij Ovtcharov取得勝利，但相信3年後巴黎奧運，林昀儒捲土重來，一定也是令對手聞之色變的強者！
羅嘉翎 「國民女友」青春洋溢
戴著銅牌榮耀返國的羅嘉翎目前人在防疫旅館隔離中，接受大家的各種餵食，非常擔心自己變胖，十分可愛！在奧運戰場上，充滿殺氣的攻擊對手，獲勝之後又回到19歲青春洋溢的可愛笑容，難怪受封「國民女友」！
王冠閎 「台灣蝶王」喊話再戰巴黎
「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運游泳男子200公尺游出個人最佳成績，7/29征戰男子100公尺蝶式競賽，雖然賽前他表示這項目並非自己的強項，仍游出分組第三名的成績，最終排名35無緣擠進決賽，結束首次奧運之旅，而他也強調這只是開始，他會繼續努力、記取教訓，他會再回來！
丁華恬 享受比賽過程更重要
東奧體操女子個人項目資格賽，今年18歲的丁華恬在高低槓項目獲得12.233分，止步8強，但她返台受訪表示心情不受影響，非常享受比賽過程！小小年紀就代表台灣站上奧運舞台，已經是我國睽違51年女子體操選手參賽的紀錄，往後的發展令人期待！
湯智鈞 強心臟射贏老大哥
湯智鈞（湯包）32強賽對決隊友魏均珩，上演「台灣內戰」，贏了老大哥魏均珩，晉級16強，賽後魏均珩在臉書貼文開玩笑表示「年輕人啊！講不講武德？看到學長不知道要……….」，顯示兩人的好感情。初登奧運的湯智鈞、鄧宇成與前輩魏均珩在男子團體射箭比賽獲得銀牌，追平我國射箭史的好成績！
洪源禧 小S喊話「兒子回家」
東京奧運參賽期間，因小S徐熙娣觀看賽事時，發現洪源禧和她的的小女兒許老三長相相似，於IG上戲稱洪源禧為大兒子，而洪源禧則幽默轉發並反問爸爸是誰。事實上洪源禧是遞補參賽，因為距離出發前往東奧前4天，男子吊環好手游朝偉訓練落地時不慎右膝十字韌帶斷裂，故緊急代表游朝偉出賽。
原文自 《NOWnews 懶人包》