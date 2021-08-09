離婚2年爆新桃花！愛紗不排斥姊弟戀　曝合格男友有「7條件」

來自日本的藝人愛紗（千田愛紗）在台灣演藝圈發展多年，獨特可愛的口音令人印象深刻，先前與模特兒周洛甫結婚後，傳出男方外遇消息，儘管一時之間難以接受，愛紗仍毅然決然地離婚，結束感情。單身後的愛紗桃花不斷，前陣子也被爆出新戀情，近日還被網友問到想要幾歲升格媽媽，她除了大方回應之外，也透露尋找另一半的7大條件。

愛紗透過IG與粉絲進行你問我答的互動，對於幾歲想當媽媽，愛紗坦言很喜歡小朋友，但是一切都是要看緣分，「現在全世界還沒有很穩定，希望疫情盡快控制後，能夠擁有好的環境讓孩子們健康長大」。也有人想知道愛紗是否能接受姊弟戀，她表示現在的自己只會接受有足夠社會經驗、有智識、有能力、有責任、有道德、有修養和有同理心的男人。

除了感情生活之外，也有網友向愛紗訴苦一直無法過上令自己滿意的生活，愛紗則是大方分享自己的經驗談，認為現階段最重要的就是舒服開心，「我會選擇開心、穩定的生活前進」，表示自己很重視生活品質，面臨狀況、問題時，就一個個去面對解決，「人生不長不短，往開心的方向走，我們都是一樣，不要去想改變別人，因為根本改變不了，只有自己能改變自己」。

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