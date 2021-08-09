鬼月拍恐怖片！Selina超剉帶滿護身符　舊宅裡竟見到陌生阿嬤

繼鬼片《女鬼橋》大賣後，皮諾丘電影2021年再次籌拍同樣以台灣傳統習俗為題材的《頭七》，8日鬼門開宣布正式拍攝。《頭七》由任家萱Selina挑大梁飾演女主角，而高宇蓁則是演出Selina在片中久違多年終於重逢的姊姊，主場景是在一間年代久遠的老宅，Selina坦言一走進去就立刻感覺「毛毛的」，嘗試打聽民宅的過往歷史後，才看到其實屋內還住了一位阿嬤，確認屋主依然有使用這間房屋，才稍微感到心安。

Selina與高宇蓁防疫期間在家努力為角色做功課，Selina還特地上「害怕課」，她將自己眼睛矇起來，去感覺恐懼及害怕，尤其拍攝時間大多在深夜，收工時都已經是夜半時分，陰風陣陣的感覺實在讓人驚恐。此外，Selina也選擇透過熬夜方式去深入角色，「有一次還熬到快中午才睡，就是為了去感受非常累又很想睡，但又要工作的疲憊感。」

但真正令Selina恐懼的，莫過於因疫情影響延後拍攝日程，得在鬼月拍鬼片，更撞上鬼門開，她坦言自己非常膽小，所以已經先做好心理建設，「就是保持一顆尊重的心，沒有任何輕看、污衊或是開玩笑的心」，Selina家人好友也替她緊張不已，全都送上平安符、各種保平安的小物，讓她直呼感謝，也全都乖乖帶在身邊，絲毫不敢輕視傳統民間傳說。

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