初戀像演瓊瑤劇！謝盈萱愛高帥男沒結果　41歲想凍卵交圈外男友

謝盈萱宣傳《俗女養成記2》，近日接受華視新聞台台長陳雅琳專訪，談起在北藝大的初戀男友，是個又高又帥的男生，「哪個年輕女生不喜歡好看的，然後又要有點才華，但通常有才華的男生，在感情方面也特別有才華，他所給妳的生命滋養，不只是腦袋的，還有感情上的一些挫折」，謝盈萱說兩人一下子分分合合的、一下子又在雨中奔跑，情緒大鳴大放，「非常的瓊瑤」。

她提到：「我現在跟那個同學是非常好的朋友，但大學那幾年就一直分分合合、吵來吵去，現在想起來滿開心的，謝謝他那時候陪我走過那段很青春的歲月，後來在畢業前就已經分手。」

謝盈萱今年41歲，她說已經過了家人催婚的年紀，「哈，現在家人反過來安慰自己，是別人配不上我們家盈萱」，陳雅琳問：「有想過凍卵嗎？」謝盈萱說：「有，有想過，我身邊已經有人這麼做了，但那個錢還真不少，就是怎麼變成所有事情都那麼現實。」目前謝盈萱仍小姑獨處，她說現在希望結交的男友是圈外的，不像年輕時喜歡圈內人有共同話題可以討論，現在反而希望工作和生活切割清楚，「不是圈子的人，對我來說，回家就是一個很好的關門儀式」。

從小就練舞蹈，從事教職的父母親對謝盈萱念戲劇系都非常支持，而且她對念戲劇非常堅持，即使第一年沒考上戲劇系，謝盈萱還下定決心重考，她說重考那年是人生非常灰色的一段歲月。但上了戲劇系也不好過，因為被老師點清楚自己的長相不是一般人眼中的女主角，陳雅琳問：「妳會對這種世俗的眼光感到失望嗎？」謝盈萱說：「會，因為主流的美感還是存在，我不是大家想像中漂亮的樣子，但現在對這些早已不強求，只求自己能詮釋好每個角色。」至於人生的角色，除了演戲之外還有其他嗎？謝盈萱說：「有，我擺過3個月的地攤。」當初擺地攤是為了體驗人生，現在也想體驗的工作，是專櫃小姐。

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