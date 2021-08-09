獨家╱王瞳與艾成的婚姻摸索：我們是一本很薄的字典，願意為了彼此變厚

「我是一本很薄很薄的字典，但我願意為了你變厚。」

這大概是近期聽過最動人的一句情話，來自演藝圈夫妻檔王瞳與艾成。

疫情之間，許多夫妻的婚姻突然亮起紅燈，以往聚少離多成主因，如今聚多離少也成了困擾，值得慶幸的是，明星們對於婚姻能坦誠布公聊開，不必等到一張離婚聲明才讓人一頭霧水。

走過風雨10年，去年閃婚的王瞳與艾成，新婚剛滿一周年，她在YouTube頻道「耶一同進城」直播中，自曝老公生活作息規律如機器人，每晚8點半睡覺，幾乎沒有夫妻生活，真心暢談婚姻，卻引發網友熱議，認為她不夠珍惜另一半，自認「被掃射到體無完膚」的她，依舊耐心回覆網友批評，「溝通不是爭對錯，而是準確真實說出自己感受，找到關係上的平衡點，一起成長、一起改變。」

「世界上100對夫妻，就有100種相處方式」，王瞳接受《姊妹淘》專訪時表示，很多夫妻有問題卻不肯說，這次和張芸京、潘亦如一起探討問題，是彼此解開心結後的產物，「這也是我們直播的意義，因為一般人心中有不舒服，通常都選擇逃避、忍氣吞聲，想說算了，不能好好溝通」、「這次直播有很多受益者，因為我們四個真的就是第一線的受益者」。

王瞳坦言，彼此愛的語言真的不同，直播時說話較無修飾，在其他人眼裡或許太直接，誤會是在罵艾成，其實是一種擔心，「我跟艾成平常口無遮攔，常常說話很誇張，他常常講話也很浮誇」、「有時候人跟人相處就好像明明是擔心對方，說出來的話卻讓對方覺得是罵人。」

沒有一份感情能維持現狀不變，每對夫妻從相識、熱戀、結婚等身分改變，一起經歷生活考驗，都是一種流動關係。對於王瞳與艾成更是如此，演藝事業幾經起伏，中途又遇鬼靈附身的生死關卡、一度昇華成家人的關係，能維繫彼此10年感情的關鍵是什麼？

王瞳認為，艾成疑似鬼附現象是一個轉捩點，「以前我比較愛他，我用盡全力愛他，但他的心大部分都在唱歌，我很失落失望。後來他發生了鬼附，我也有被嚇到，有很多生活細節，只有我跟他知道，他發生那件事後，整個人變化很大，不再只是在乎舞台，花更多時間去跟人相處、關心身邊的人。這個直播前的溝通，真的讓我們更相愛。」

從電視選秀節目《超級偶像》比賽脫穎而出，第一季冠軍張芸京與第二季的艾成，都曾享受過明星光環，幾經星海浮沉，仍舊沒放棄音樂夢，張芸京也曾因經濟拮据一度想不開，被艾成夫婦帶進教會，才又獲得新生。

冷靜看完直播，會發現這不是一場婚姻公審會，我們也看到明星內心不安的求救警訊，從馬來西亞到異鄉發展的艾成，坦承在藝能界闖蕩久了，「漸漸覺得活著就好，不要傷害別人，我拿很多時間照顧自己，變得很像獨居老人，失去了感受，對世界的一切感覺都一樣」。

「你娶我沒有用，你沒有愛我，愛如果沒有行動是死的，要有陪伴。」

王瞳的話如當頭棒喝，戳破艾成的心防，「你活在天上，人間疾苦你不懂」，讓他一度嘆氣說，真的想拿一個包包去山上，過獨居老人生活，覺得人生很孤獨，還困在裡頭，這是很大的打擊，可能說出來連爸媽都不太懂，但他想要改變，不想繼續下去，「沒有感受的人，是很可憐的人，像《我是傳奇》裡的威爾史密斯，一個人過非常可憐，我願意改，我要感受。」

王瞳形容，「我們坐在頭等艙，卻沒有學會享受。」艾成也認為，人與人之間需要接觸，疫情期間太多事情都透過電話聯繫，生活過得更自閉，心像離開了火源「都冷了」，才會失去感受。姊姊形容他「太執著自己走的路，一路狂奔，忽略路上的風景」。

這樣的膽怯，不只是對婚姻，也反映在對事業上的積極度，艾成沒有太高學歷，自認有文字障礙，這輩子就只會唱歌，不擅長項目都選擇不參與，遇到與眾人目標不一致時就會退縮。王瞳以女生化妝舉例鼓勵他，每個人都會是初學者，要學習去踏出那一步，希望他拿掉自卑感，「我們要的不是你做得多好，需要的是參與感」。

生活上有點少根筋，曾在日本電車上搶座位，讓王瞳提著大包小包站著，結婚紀念日也沒表示，艾成被說木頭真的不為過，王瞳語氣堅定說，老公的優點很多，在演藝圈這麼多年，還是有顆單純的心，也很願意聽她說話，「他直接告訴我，絕對不要生悶氣，妳要直接說出我的問題，他說自己如果是一本字典，就是一本很薄很薄的字典，他很願意改變、很願意學」，如果看完整個直播的人，就會知道絕對不是在定罪控告誰，人都不是完美的，我也有需要改變的地方。

結婚這一年快樂嗎？王瞳認為快樂成分居多，她最愛看艾成唱歌，「他唱歌的時候會發光，他都用生命在表演，這是我很喜歡的。」

疫情期間不能群聚，商演活動銳減，不能到教會分享信仰，艾成經營的特色餐廳「艾叻沙」被迫關了兩間店，負債數百萬，成了生活壓力。艾成生活很規律，這點王瞳非常佩服，心疼對方有經濟重擔會幫忙，更擔心老公壓力太大，對自己很嚴格，生活像橡皮筋繃太緊會斷掉，「其實我說的『機器人』，講的是他把自己逼太緊，他的生活作息，搞得好像明天準備世界巡迴！」比較有趣的是，艾成生活壓力大，竟能安穩入睡？她爆老公的料：「艾成蠻可愛的，超好睡」。

因為疫情關係，兩人婚禮尚未舉辦，面對網友一番轟炸，王瞳感到無奈，但不打算提告。 許多女性在婚姻可能都遇到相同困境，她用自身經驗給出建議：「女生都對婚姻有憧憬，但真的不是童話故事，是真的要經營、管理，要在對方的需要上看到自己的責任」。

直播上的片段，讓她被認為是總提出要求的人，王瞳有不同看法，「常有人說，婚姻是愛情的墳墓。其實不是，是自己的墳墓，要把老我（聖經上形容未信仰主前的以自我中心的舊性情）死掉，要我們0.5+0.5成為1，不是1+1，雖然直播看起來都是我要求他，我哪有0.5啊！」夫妻婚後就要有犧牲，有人必須放棄夜生活，有人願意學習做飯，都要有所改變。

曾被母親嚴格管控，每月領零用錢生活，王瞳婚後學習獨立，連寄郵件、去ATM領錢都是這幾年才學會的事，但婚姻路上需要的是感受，艾成願意做家務，做早餐、洗碗，都是很好的表現，她內心更需要被傾聽、被關心，渴求夫妻一起散步、一起努力的幸福，「我們渴望一起生活，不能只活在自己的世界裡，像個獨居老人，沒有交流碰撞，音樂路上，也不能永遠享受別人幫你鋪好路，享受掌聲很簡單，這些都是幕後團隊的付出，做了音樂也要宣傳，因為作品就是我們的孩子。」

王瞳不是沒做家事的人，她甚至覺得自己有時像個媽媽，不管孩子是否飢餓，還是會煮一桌菜，對艾成帶著擔心與心疼，很常問對方要吃晚餐嗎？要幫你煮麵了嗎？她很自信，「艾成真的很喜歡我煮的菜，他會用很浮誇的表情和口吻告訴我。」這禮拜週末是傳統七夕，會不會有浪漫計畫？她哈哈大笑，艾成應該不知道有農曆情人節。

明星跟一般夫妻一樣，不是渴求山珍海味，而是能一起輕鬆坐在飯桌前，好好吃個飯、聊聊天，分享工作日常，那些生活裡的小滋小味，都是未來回憶裡能反覆咀嚼的點滴。

「逆向思考一下，我跟艾成真的找回那最初的感覺，不然怎麼可能這麼放心大剌剌在直播這樣對話！」無論感情波折或經濟困境，網友怎麼評論，歷經太多風風雨雨，王瞳與艾成彼此都沒鬆開牽著的手，她說，生活都是夫妻一起過，早期東西壞了，人們都會修，現在都是直接丟掉換新的，「而婚姻從來都不是我可以，而是我願意」。