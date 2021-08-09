直播害王瞳挨轟！艾成道歉：老婆受委屈了　婆婆親筆信為小倆口緩頰

王瞳抱怨忍受艾成像機器人般的作息10年，對婚姻生活感到絕望，招來大批網友批評，事後她也說明這是夫妻倆的溝通方式，是艾成想修正問題才做這場直播。艾成今（9日）發文向王瞳道歉：「抱歉，我的老婆，讓妳受委屈了。」並公開媽媽親筆手寫的一封信，艾成媽媽向網友喊話：「我想請大家原諒艾成和瞳瞳的直率，祝願每一對夫妻都能擁有有效的溝通。」

艾成表示：「是我提議把這個『找自己』的話題搬上直播，沒想到在節目裡面我們溝通的方式嚇到大家了，王瞳說的話其實都是滿滿的愛跟擔心，我們在彼此了解、彼此改變、進步，但卻讓大家看見的是我的老婆在罵我？這真的是一場大誤會。」艾成認為這樣的溝通讓他更了解彼此的需要，也承諾未來和王瞳會更加相愛，艾成說：「很抱歉，真的讓大家擔心了，特別是收到這一封讓我掉下眼淚的信，謝謝媽媽和瞳媽，對不起，讓妳們擔心了，我們愛妳們哦。」

而艾成媽媽信中表示，看完直播當下她很傷心，很心疼艾成，經過和夫妻倆一番談話，才明白是教會福音節目主題，「在他們言語上的表達引起了誤解，其實只是夫妻之間的溝通罷了」，艾成媽媽希望大家原諒艾成、王瞳的直率，「原諒他們忽略了自己公眾人物的身分，我也相信經過這期節目，希望能讓夫妻們學習夫妻之道如何相處。」

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