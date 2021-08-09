網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）自從結束上一段戀情後，鮮少公開談論感情生活，近日他罕見分享DJ女友歐菈的正面照，兩人還穿同款情侶鞋，引起粉絲熱烈討論。

鳳梨前陣子被網友起底疑似有穩定交往對象，雖然社群媒體上有多張小倆口的合照，但他都用貓咪貼圖把女方的臉遮住。鳳梨7日分享到宮廟祭拜土地公的照片，隨行的除了友人還有身材火辣的女友歐菈，且此次大方讓另一半露臉。

照片中，鳳梨與女友並肩合影，雖然女生仍戴著口罩，但露出一雙美眸，身上的緊身裙裝，讓傲人上圍和白皙玉腿成為焦點，好身材藏不住，網友直呼：「追蹤又要掉了」、「我要取消追蹤鼠薯，追蹤旁邊的惹」、「情侶鞋欸」、「鳳嫂好美」、「女朋友身材超讚」！（編輯：楊穎軒）

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