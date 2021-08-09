遭男友背叛！熊熊痛訴去年「像在地獄」：笑容用多少眼淚換來的

34歲熊熊（卓毓彤）入行9年，憑出眾外型及隨和個性活躍綜藝圈，昨（8日）晚她罕見發長文，透露去年遭男友和朋友背叛，還要面對酸民的霸凌、腦補加抹黑，日子過得猶如在地獄，「我現在能夠真心的笑，是我用多少眼淚換來的！」

熊熊表示，國中畢業後，因為不愛讀書，家裡也不富裕，便去唸美容美髮科，白天上課，下課就回店裡上班，學費、生活費都自己賺，建教合作結束就到處打工，後來因緣際會進入演藝圈，「其中一個原因也是朋友跟我說，我如果變得比較有名，可能可以幫助自己做生意，更快實現夢想」。

回憶人生的挫折，熊熊說，17歲交錯了朋友，簽錯合約，接著談戀愛、踏入演藝圈、創業、投資，一路錯的離譜， 「去年的我更是經歷了像地獄一般的日子，男友、朋友的背叛、朋友的離開、失去工作、還要面對酸民的霸凌、賀爾蒙失調、投資失敗、各種狗屁倒灶，腦補抹黑一次爆發，真沒一件好事！」

今年，熊熊上了博恩的現場節目《炎上BURN》，感覺彷彿從地獄爬回來，「我正視自己的失敗、內心的瘡疤，脆弱及心之所向」，而她從小到大想做生意的夢想沒變過，也想結婚生子，想讓自己變成有用的好人，然後有能力幫助身邊的人。

雖然這些目標尚未達成，但熊熊說：「我還是熊熊卓毓彤，正朝著夢想的路上前進，我會在創業的路上，繼續散發正面能量，努力笑著生活，但我也會反擊，捍衛自己，謝謝你們。」

貼文引來黃小柔打氣，「熊很勇敢也很努力，永遠挺妳！善良的女孩一定會好運連連的！」有網友覺得她淡出電視圈很可惜，熊熊笑回：「不會啦！我沒那麼重要，只是混口飯吃。」還有酸民譏她很可憐，熊熊也反擊：「你連自己真實頭像都不敢放，更可憐呢！」（編輯：楊穎軒）

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