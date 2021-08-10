《俗女2》收視破5！母女飆戲觀眾噴淚　網友求編劇「刀下留人」

《俗女養成記2》8日播出收視開紅盤，平均收視破3.59，35到54歲女性有效收視率高達5.46，故事以陳嘉玲（謝盈萱飾）回到故鄉台南，展開獨立自居的新生活揭開序幕，除了大小嘉玲和媽媽的矛盾升級，嘉玲爸和嘉明「中藥行交棒」的世代傳承也塞滿洋蔥，有笑有淚的程度不輸第一季，PTT網友討論刷爆，紛紛求編劇「刀下留人」別發便當。

以下有雷

首集淚點落在小嘉玲（吳以涵飾）升上國中後，母女關係劍拔弩張，嘴巴常常掛著「不讀書以後只能去工廠做女工」的嘉玲媽（于子育飾），其實總是將女兒掛在心上，騎著機車跟在女兒坐的公車後面，發現她睡過頭坐錯站，才上前念她「路是長在嘴上，怎麼不會問」，在母女鬥嘴後，媽媽坦承自己學歷只有國小畢業，13歲就被外婆送去做女工，知道了媽媽不為人知的祕密，讓小嘉玲一時找不到話回懟，也讓入戲的觀眾看得百感交集。

而陳嘉明（宋偉恩飾）面臨男友要求搬去英國，夾在愛情、親情間兩難，他對姊姊說：「我下載了一個APP，可以計算如果離家之後，還剩多少時間可以陪父母，如果我去英國，一年頂多回來兩三趟，那這樣只剩352天，可以看到爸媽了。」收視最高點4.17落在陳嘉玲買下台南房子新居入厝，陳嘉明被男友驚喜求婚，嘉玲爸（陳竹昇飾）接受自己兒子的同志戀情，也感念兒子對中藥行的付出，拿出小抄對著嘉明說：「中藥行以後就要交棒給你了。」此時竟突然身體不適暈倒，讓大夥嚇得連忙叫救護車，留下令人緊張的伏筆。

除了感人的家庭羈絆，《俗女養成記2》妙趣橫生的劇情也為觀眾帶來不少笑聲，陳嘉玲為了裝潢新家，誤捅蜂巢被螫傷、釘槍使用不當釘傷腿、站在梯子上擦油漆慘摔落，因為密集地進出醫院，害男友蔡永森（藍葦華飾）被當家暴惡人，而媽媽亂下沙發訂單，也讓陳嘉玲和搬家工人吵翻天，生活化的情節笑破觀眾肚皮。延續第一季傳統，第二季悲喜交織的劇情讓網友在PTT熱烈討論「沒有第二季魔咒」、「編劇不准虐喔」、「這季有便當我會生氣喔」、「爸爸如果也走了我會瘋掉」。

今（9）日導演陳長綸、嚴藝文和「小嘉玲」吳以涵出席收視慶功記者會，亮眼成績讓吳以涵開心地說：「當下心情很high，聽到這消息讓我開心一整天，希望接下來9個禮拜的每個禮拜天，可以讓觀眾有開心的禮拜天，繼續收看《俗女2》。」《俗女養成記2》的高關注度，除了締造華視的亮眼收視率，亦推動了CATCHPLAY+影音平台註冊會員數6倍的成長，CATCHPLAY執行長楊麗貞表示：「很開心能夠與陳長綸導演、嚴藝文導演及華視攜手再創俗女佳績。」

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