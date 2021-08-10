《火神》CP續攤！劉冠廷、陳庭妮譜純愛超挑戰　自嘲「還是習慣砍別人手」

劉冠廷、陳庭妮再續「伶陽CP」前緣，搭檔演出金鐘獎導演馮凱新作《愛情發生在三天後》，前導海報9日釋出，畫面以劉冠廷、陳庭妮的燦爛笑容，帶出劇中兩人從大學時期「友達以上戀人未滿」的純愛視覺感。劉冠廷透露求學時期也曾有過純純的愛，「就是回想起來是會心一笑的那種」，陳庭妮回想每個人一定都有過純純的愛、也是「蠢蠢」的愛，她說：「沒有太多經驗值，就是靠直覺性，這點在劇中完美呈現。」

劇情核心概念探討「需要思考的愛還是愛嗎？」劉冠廷坦言自己的感情觀不太相同，「我屬於跟著感覺走的自然路線。」至於陳庭妮則是金牛座務實個性全然展現，她說：「愛情一開始是緣分、一眼瞬間悸動的感覺，但談戀愛是要長長久久的，因此開始相處後會認真考慮很多層面。」演出許多膾炙人口的作品，面對此次演出的角色，劉冠廷表示「每天都是挑戰」，他笑說：「畢竟我還是比較習慣砍別人的手。」

首度與劉冠廷合作，馮凱導演說，「當初一看到劉冠廷就有強烈直覺，而開拍後他走心的演出，建立起跟角色的情感，演技相當有厚度，讓我很驚豔。」二度與馮凱導演合作，有別於8年前的青澀，現在的陳庭妮能用更成熟的方式跟導演對談，馮凱只提醒陳庭妮：「放開金牛座拘謹個性，展現角色的任性跟外放。」《愛情發生在三天後》由孟耿如、施名帥、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安等人攜手演出，主角們在8年前後的時空交錯下，發展出刻骨銘心的愛情。

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