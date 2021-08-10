丁柔安被酸是小三！胡瓜po青澀嫩照緩頰 小禎要網友「冷靜一點」

小禎（胡盈禎）父親節分享2張全家福照，網友留言攻擊胡瓜現任妻子丁柔安，意外掀波。胡瓜昨（9日）下午在臉書貼出早年錄外景的照片，感謝觀眾一路以來的支持，被解讀有意轉移事件焦點。

小禎（胡盈禎）8日慶祝父親節，在IG貼出2張全家福照，爸爸胡瓜、媽媽秀秀、弟弟胡釋安、女兒Emma全到齊，照片中，小禎全家同桌吃飯，另一張她與胡瓜一起切蛋糕，每個人都露出燦爛笑容，氣氛相當歡愉，小禎寫下：「父親節快樂！親愛的、辛苦的、可愛的、有智慧的父親。」網友紛紛表示：「秀姐好像凍齡」、「這畫面好美」、「最喜歡看到你們一家人團聚在一起的照片」！

未料，一名網友硬是提及胡瓜現任老婆丁柔安：「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽。」小禎見狀回：「謝謝你對我們家的事如此熱衷，但今天是偉大的父親節！請別模糊了焦點。」但該網友仍嗆：「破壞人家的家庭的女人不該出現！丁柔安這個小三本來就不該出現在這種場合！」還與其他網友爭執。

小禎見到留言區吵成一團，再度現身回覆：「大家需要冷靜一點歐！為什麼要吵架？今天的重點都是一直在父親節…剛就說了不要模糊焦點。」語氣十分無奈。

無心成為新聞焦點的胡瓜，昨在臉書貼出與觀眾合影照片，他表示，照片是某次錄影觀眾帶過來的，泛黃的照片中，可見一名媽媽粉絲抱著襁褓中的嬰兒，與年輕時的瓜哥合影，今年62歲的胡瓜說：「出道將近40年，很感恩一路走來受到觀眾的支持與喜愛，謝謝大家留下這些我自己也沒有的珍貴照片。」

此外，胡瓜也向粉絲徵集老照片，「歡迎觀眾朋友們一起共襄盛舉，把照片po到我的粉絲團，非常謝謝大家。」雖然全文隻字未提丁柔安，但不免讓人有淡化新聞焦點的聯想。（編輯：楊穎軒）

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