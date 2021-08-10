最美博士陷不倫戀？許藍方驚爆愛上已婚醫師　誓言幸福不怕「荊棘劃出鮮血」

37歲的網紅許藍方外型甜美，加上擁有台北醫學大學護理學博士的高學歷，被封為「最美性博士」，經營的兩性、性愛相關YouTube頻道也備受關注，不過今（10）日許藍方遭傳與一名已婚醫師發生不倫戀，對方還是她大學的學長，讓正宮氣得告上法院，甚至爆出吳宗憲、曾國城等人都曾追求過她，對此，《NOWnews今日新聞》詢問許藍方經紀公司，對方表示目前內部正在擬定聲明，稍後會做出回應，不過從她昨天的發文當中可以看到，似乎隱約透露了一些心事。

事實上，許藍方昨天有透過臉書談論兩性關係：「若你想要擁有幸福，就得勇敢去愛，不只是懂得愛的真諦或享受被愛的感覺，懂了、知道了，到真的做了，是完全不同的理解與體會。」她認為一個只渴望在感情中享受戀愛成果的人，就像一個只想要一朵盛開的花，卻不給予灌溉的人，直言：「這只是短暫的快樂，而非長久的幸福。」

另外許藍方也分享如何得知對方就是對的人：「首先，你自己得先成為那個對的人，再緊牽那個與其相處，你會想要更幸福的人的手。」坦言即使被荊棘劃出鮮血，彼此也會共度每個難關、攜手走過每一步，就是屬於2人的幸福。

許藍方尋找真愛的方法正能量滿滿，不過現在卻被爆出介入他人婚姻，網友似乎不太埋單 ：「如果這件事是真的，妳跟那位外遇醫師嚴重破壞了信任與道德」、「妳想說的應該不是勇敢去愛吧」，不過也有人認為公眾人物維持形象很辛苦，形象越好，反差通常越大，希望許藍方能在陽光下活出真正的自己。

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