在家追劇等愛情！疫情之後，我們染上「自殺性單身」

疫情降為二級警戒後，許多公司宣布WFH居家工作時期結束，上班族必須打起精神，重回辦公室上班，不知道你是提不起勁，還是欣喜若狂？過慣了2個月獨居的封閉生活，要慢慢回歸人群之中，可能需一段時間適應。

回顧肺炎疫情從去年至今，不知不覺過了一年半，在網路發達時代，間接提高人際之間的社交恐懼症，社群軟體像臉書、IG、LINE都很方便，缺乏面對面的溝通，傳個貼圖、訊息很快，卻容易造成誤會，把人際關係慢慢拉遠了。

許多單身女性，也在疫情期間適應了「一個人也很好」的生活，畢竟哪兒都不能去，沒有豔遇機會，無法旅遊出國，不能看電影約會，想吃什麼叫個UberEats外送超方便，還不必煮飯洗碗，在家整夜追劇、看看書、種植花草，根本單身族快樂時光。

世界的突然翻轉，助長了這股「自殺性單身」的風氣！別緊張，這樣的單身並不傷害人，而是形容一種單身新熱潮，這個特有名詞的意思是形容「一直單身又不主動擴展社交範圍認識新朋友，卻每天幻想能擁有愛情的行為」，是不是很貼切？

有人進一步解釋，自殺性單身的奧義就是「一見鍾情沒運氣，日久生情沒條件，熟人不好下手，生人不敢開口，乾脆自暴自棄，也不出門認識新朋友，每天靠著幻想擁有愛情」，既寫實又殘忍的寫照。

保持1.5米距離，讓人變得陌生。坐在捷運上、公車上，口罩戴好戴滿，把身邊每個人都視為病毒潛藏帶原者，自然沒有愛情的渴望，牽手都要噴酒精消毒，誰還期盼豔遇降臨，連相親都是一種奢望。

女人的愛情渴求如同一條拋物線，隨著成年時慢慢往上攀升，開始化妝打扮、約會出遊、在30歲達到興盛期，周遭想幫忙介紹、相親的親友很多，參加婚禮燃起「有為者亦若是」的自我鼓勵，過了35歲後的單身族，還在拚命工作創業，周遭朋友開始忙碌育兒，沒空幫你打探消息。經濟獨立有了基礎，深深覺得靠自己生活過得踏實，身邊離婚案例層出不窮，讓你在愛情的馬拉松長跑裡慢慢脫隊。

更可怕的是，我們對於愛情的幻想，在電視劇都能完全被滿足，日韓劇、愛情電影都讓人體驗了愛情，男主角個個長相無死角，身材要多好就多好，還是對女主角忠誠不二的深情好男人，讓觀眾看了入戲，不禁嗑起了CP（COUPLE螢幕情侶）的愛情。不只單身族，連已婚女人都在戲裡找到春天！

我問朋友，為什麼寧願看劇嗑CP，卻不想理你老公？為別人的故事痛哭流涕，自己人生過得亂七八糟，有人無奈說，「因為歐巴很帥，自己的老公……」，「因為現實生活的問題，不是哭一哭笑一笑就可以解決」，戲劇的存在，彌補了很多人對愛情的幻想，幻想別人愛情很美好，對真實人生反而沒有期待！

疫情把愛情逼向兩個極端，相愛的人會為一杯遠道而來的熱可可決定下嫁，失去愛的人忍耐多年，發現人生苦短，決定揮手說拜拜，過了30歲的女人，要重頭開始去談一場戀愛，從星座、愛好、個性聊起，光想就覺得心累。

甫離婚的何妤玟跟年初分手的男星大飛，就在自創YouTube頻道大吐苦水，結束一段很長的戀情或婚姻，已經忘記約會的感覺，中年人重新思考約會的浪漫招數會覺得很煩，「年紀越大圈圈越小，越難交新朋友」，對約會對象的職業、背景又很挑，如果是中年加上失戀、失婚的雙重危機感，更容易被負面情緒影響，不敢大膽去愛。大飛說，要打破這個困境，只能當個「YES MAN」，對每個邀約都先說好，先認識到新朋友，才有機會脫離單身。

自殺性單身不可怕，可怕在於不自覺！就連看到奧運國手王齊麟與李洋的「麟洋配」奪金，都忍不住露出姨母笑，想喊出「你們給我原地結婚」時，我才發現在家躺平等愛情，還容易為別人愛情流淚，卻對現實異性沒有盼頭時，真的有點可怕。如果女人們真心渴望脫離單身，應該戒掉追劇習慣，回到真實人生，去重新認識生活裡那些並不完美的對象，才有機會當自己愛情劇裡的女主角。

戲劇愛情很美好，現實愛情靠創造，畢竟，我們不能把單身的煩惱，全怪歐巴長太帥！