沒身體接觸！「最美博士」許藍方發5點聲明駁不倫戀　向吳宗憲捲入風波致歉

37歲的「最美博士」許藍方今（10）日遭傳與一名已婚醫師發生不倫戀，讓正宮氣得告上法院，甚至爆出吳宗憲、曾國城和林俊傑都追求過她，吳宗憲今天出席記者會時，撇清與許藍方的關係，對此，許藍方也在臉書上發出5點聲明回應了！

許藍方委託律師發出聲明，先是指控爆料周刊報導不實，造成她名譽受損，表示自己根本沒有與已婚醫師發生任何身體接觸，更沒有介入別人家庭，直言被爆出的「全部對話記錄」都並非事實，刊登出的Line的訊息也是被合成使用。

許藍方坦言與已婚醫師已經將近1年沒聯絡，但期間對方仍不斷透過各種管道傳訊息，已經對她造成極大的騷擾，自己也未曾回應過對方，已將全部訊息交由律師處理。

至於被點名的吳宗憲、曾國城和林俊傑，許藍方表示：「報導中無端提到演藝圈的2位前輩，吳宗憲和曾國城，不理解報導用意，誠摯向2位前輩致歉。」至於林俊傑，許藍方坦言只知道對方是知名歌手，2人並不認識也無私交。

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