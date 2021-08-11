母胎單身！王中平18歲女兒沒交過男友　佛系戀愛觀「緣分自然會到」

余皓然和王中平結婚25年，是演藝圈著名的夫妻檔，18歲的女兒韓菲氣質出眾，仙女顏值備受關注，堪稱是最美星二代之一。韓菲近日透過IG爆料自己母胎單身，而從沒交過男朋友的她，也大方分享對愛情的嚮往，超佛系的戀愛觀大獲粉絲好評。

韓菲透露被很多人認為感情經驗豐富，但其實自己根本一竅不通，「我的戀愛觀是緣分到，自然就到，就如同我的交友觀一樣佛系，但還是會對戀愛抱持一些憧憬跟美好幻想」，坦言很相信命運和星座，還曾一度想鑽研塔羅和靈擺等各種占卜媒介，不過後來因為擔心觸犯靈界的禁忌，所以選擇放棄。貼文一出，粉絲紛紛上前讚賞：「好喜歡這麼真誠的妳」、「很高興能更認識妳」、「加油！讓和妳相近年齡的我，也得到鼓勵」、「每次都能被妳感動到」。

韓菲表示大家對她的第一印象就是很安靜，而自己也正在努力經營人際關係，「我其實以前滿怕生的，但後來因為轉太多次學，就漸漸習慣、適應每一個新環境，社交方面也有進步」，韓菲笑說雖然在學校的社交並不是那麼活躍，但卻很幸運地能在每個新環境，交到一群很包容自己的知心朋友，「跟我熟的朋友都知道我話很多，但我不太喜歡傳訊息，比起打字聊天，我更喜歡講電話或當面聊，也可以省略很多感嘆詞和表情符號」。

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