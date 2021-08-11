趙正平6年婚畫句點！深夜自省「我是失敗的丈夫」　仍想努力挽回前妻

53歲的藝人趙正平2015年在節目《綜藝大熱門》上宣布與圈外女友結婚喜訊，沒想到昨（10）日他同樣於該節目認了自己已經離婚，坦言自己是個失敗的丈夫，且想要追回對方，突如其來的消息，讓一旁的吳宗憲相當震驚。

趙正平昨天深夜結束錄影後現身《綜藝大熱門》YouTube直播，表示與圈外妻子的婚姻已畫下句點，坦言雖然自己平時語不驚人死不休，但是離婚這件事情，卻一直都放在心底不敢說出來，「紙包不住火，昨天被媒體問到，我就顧左右而言他，不過今天下午又有網友問我，就覺得要在節目上講清楚」。

趙正平感嘆6年前在《綜藝大熱門》開心結婚，如今6年後卻也在同樣的地方宣布離婚，他解釋背後原因不是因為家暴或是外遇，是出自於夫妻倆之間的摩擦，坦言自己雖然是個失敗的丈夫，不過失敗不是永遠的。至於是否有新戀情，趙正平透露比較想追回前妻，沒有打算要尋找新對象，隨後還透過臉書發文道謝：「謝謝媒體及線上朋友們的關心，我沒有要再說什麼，該說的都在直播上和節目說了，感謝各位。」還不忘呼籲大家防疫期間要開心過日子，珍惜身邊所愛的人。

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