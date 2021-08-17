《俗女2》現實版陳嘉玲！影后謝盈萱自爆糗事：上廁所老是被開門

近日熱播的《俗女養成記2》，演出41歲女子對人生難題的體會與感悟，所有難堪的、不快的細節，最後集結成幽默、俗得非常可愛、令人不禁莞爾的喜劇，飾演主角「陳嘉玲」的謝盈萱接受《美麗佳人》採訪，分享她對於生活的思索和感觸，以及現實層面很「陳嘉玲」的那一面。

只想用自己的步調長大

《俗女2》的小嘉玲邁入青春期，毫無心理準備的迎接「生理期」來到她的人生，還要跟它相處40年。謝盈萱認為，生理期在20多歲時，會覺得是「沒有用的東西」，但到了30多歲，被其他人提醒「該結婚了」，沒了生理期就無法生育，才突然驚覺它的重要性，「接下來就是40歲的時候，你對它的恨已經轉變成為請求，就是『不要走』」，它離去的時間越晚，就能有越多的時間思考生育難題。

不知人是否總像這樣，會在某個時刻突然驚覺，身體早已過了成長期，煩惱著開始老化的身體，可心裡的孩子從未完全的「轉大人」。自覺心智年齡一直停在27歲的謝盈萱，到了35歲卻突然發現，有些人開始以對待前輩的尊敬眼神看著她，「我覺得你為什麼要這樣看我，我跟你年紀是差不多的，事實上對方可能才25歲，在那個時候是有一些感傷的」。但她還是決定走自己的步調，用大人的殼，捍衛她心裡的女孩，「我也在學，想辦法守住一些自己」。

以演員的孤獨傳遞暖意

對於摩羯座的謝盈萱來說，守住自己的其中一個方式是「職人般的淬鍊」。對於成為演員，「每天做好該做的演出就對了」，但她所謂的「沒想太多」，事實上是她回歸對自我的觀照，給自己出難題、設考驗，觀眾並不一定能察覺細節，但她自己清楚是否達成目標，「只要有一個人、兩個人發現，我演出有一些改變或不同的狀態，那就是我覺得最幸福的事情」，對表演功力與技藝的琢磨，她用廚師比喻：「今天切片是0.5公分，明天能不能進步到0.3公分？」以全心全意的專注表達對「演員」的尊重。

看優秀的演員或是導演作品時，有時是表演本身、有時是敘事能力，或是因為產生共鳴，使謝盈萱哭得唏哩嘩啦的那些時分，感動讓她拋開當下沮喪，重燃她的熱情，「也許有一天觀眾會有那麼一秒，對我的角色產生共鳴，或是從我的角色去思考他的人生，有一些幫助」，這是她現在對自己的期許。

現實生活也很「陳嘉玲」

《俗女》說了很多女孩和女人的故事，有些很糗、很尷尬的情節，成就了「陳嘉玲」的可愛。現實生活中的謝盈萱，也有非常「陳嘉玲」的一面，「我的人生不知道為什麼，好像很容易上廁所被開門」，她無奈地吐出這句話，引來全場工作人員大爆笑。某次去海外巡迴，如廁時門突然被打開，她在蹲式馬桶上背對著對方，那個女孩顯然也被嚇到，連忙慌張道歉，但不知為何沒有關門的意思，謝盈萱情急之下只能大喊：「關門！」

第二次是她赴歐洲旅行，當時記錯班機時間，又沒申請當地的網路，匆忙請朋友預約住宿，到場才發現那是16人合宿的上下舖房間，同房的人幾乎是男性，加上晚到又得早起，她帶著不安的心情入住，「半夜起來上廁所，呼聲此起彼落，我正在上廁所，門就被打開了」，那名外國男性慌得連連道歉，或許是驚呆了，同樣沒有馬上關門，讓謝盈萱只能急得跺腳喊：「關門！」

最近她到熟悉的髮廊，在「女孩子最後擦拭的動作」時，門突然被打開，她以史上最尷尬的姿勢和對方對上了眼，「啊！對不起！」那個女孩尖叫，謝盈萱無奈說：「我不在乎對不起，我只想知道對方有沒有認出我來，但我覺得她有！只能回她，哈哈！沒關係。」她形容當下的心情是「心裡流了一滴淚」。用喜劇的語氣說著慘事，活脫是「陳嘉玲」的翻版。

來生想當「活潑男同志」？

被問起覺得自己最美的時刻，她說總是不禁想起最辛苦、難堪的經歷，「美通常是伴隨著背後跌很多跤，那個奇形怪狀的自己才有辦法重生或是蛻變，我喜歡我自己的美，是在那個重生的過程當中，但可能不是別人認為的美」。謝盈萱認為的可愛不一定要完美，走過坑坑疤疤的自己真實也踏實，她喜歡自己的美，也帶著反差的味道。

謝盈萱嚮往著活潑的人，她說如果有來生，當女孩的話「勉強」還可以，但她更想當「活潑的男同志」，其實是希望從本質上擁有更多可能性，但她所有反差乍看有些牴觸，卻並非互相撕扯、不可共存，反而多面的建構出她可能自以為不夠活潑，然而可能性相當廣闊，且十足可愛有趣的靈魂。

Text / Marie Claire美麗佳人

Photo / Marie Claire美麗佳人

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