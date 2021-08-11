九把刀岳母猝逝！打疫苗4天後背部劇痛狂吐　周亭羽崩潰「我沒有媽媽了」

導演九把刀今（11日）寫下5000多字長文悼念岳母，透露對方上月底打完疫苗，4天後早上出現背部抽痛、嘔吐症狀，下午就沒了呼吸，「媽媽在送達醫院前就走了」，老婆周亭羽情緒崩潰，每天哭著說「我沒有媽媽了」，仍忍痛將母親大體送交司法解剖，待後續報告出爐。

九把刀表示，岳母7月26日在桃園打AZ疫苗，「她秒衝去，真的是打得開開心心，打得眉飛色舞。打完後沒有任何不適」，4天後早上9點34分，岳母傳訊息寫下：「好恐怖，AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛、陣痛，一陣一陣痛，吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動！

到了下午2點多，正在開會的九把刀接到周亭羽電話，稱媽媽現在沒有呼吸，正在急救，要他開完會馬上到醫院會合，「我完全傻了，直到現在我還記得當時胸口整個被挖空的疑惑感」，周亭羽父親表示，午覺醒來就發現太太以奇怪的姿勢躺在沙發，檢查對方沒有呼吸，便在119電話指導下進行CPR，直到醫護人員趕來。

「媽媽在送達醫院前就走了」，九把刀說，他和周亭羽、女兒圍著岳母，摸她的頭髮、臉和手不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，所有人都哭到崩潰。九把刀表示，他能為岳母做的事，就是提醒打疫苗的大家，如果身體有嚴重不適，一定不能輕忽，或自己把症狀簡化成暫時的副作用，務必立刻去醫院請專業醫生確認狀況。

九把刀說：「媽媽平時是會打羽毛球跟桌球的健將，徒手抱嬰健走的實力雄厚，她在今年3月31日正好做了健康檢查，報告上除了膽固醇329mg/dl、以及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註是超標外，其他數值都是正常。」

此外，九把刀透露，岳母離開後第三天，他按原訂計畫去診所打了AZ疫苗，「這是我能做的，想做的，也必須做的，因為媽媽，也想為這個世界盡一針之力。」

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾呼籲，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）