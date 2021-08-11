堅持生活儀式感！《俗女2》陳嘉玲的一場沙發戰爭　當新獨立女性好難

熟悉的配方，熟悉的味道！還是那個永不妥協的陳嘉玲！《俗女養成記2》原班人馬回歸，首集收視率就突破5，笑點哭點鋪陳得剛好，無論是母女互嗆飆戲，還是爸爸掏心掏肺的親情剖白，幾乎沒有一個場景、一句台詞是白費的，讓人看得又哭又笑，也感嘆獨立的女人要過自己的生活真的不簡單，但陳嘉玲，我懂妳！

曾經大喊「我做錯了什麼，我就錯在想要當一個獨立的新女性」，陳嘉玲重返故鄉台南再出發，度過2年日子，依舊信誓旦旦說「從來不做後悔的事」，於是我們看到一個灰頭土臉的俗女，為了新居堅持事事自己來，結果拿掃把直搗蜂窩，被叮得滿頭包；裝潢籬笆時，硬要拿著釘槍DIY，卻一槍釘進大腿送急診治療；刷油漆時從梯子上墜落，再度被送進醫院，連帶害得男友被醫師誤會家暴，十分狼狽。

陳嘉玲花光積蓄買房時，被家人取笑是一間「鬼屋」，為了打造心中理想的家，即使被罵「不會就別勉強」，明明不擅長的事，卻堅持可以自己來，這一切都是為了證明自己長大了，不再是那個坐公車會過站，考不進升學班，會為頭髮被剪短掉淚的小女孩！

她個性有點頑固，更堅持生活要有儀式感，為了一張沙發和媽媽槓上，強調「沙發是一個家的心臟，你要選對，它才會活起來，姊的沙發自己選」，對米色貴妃椅情有獨鍾，不讓運送人員把媽媽買的沙發搬進家裡，數度僵持不下，讓送貨員都急哭了，觀眾看到捧腹大笑，可惜陳嘉玲的堅持，連男友蔡永森都不懂，沒有辦入厝趴不拆床墊套，也被狠虧「住一年多的房子不叫新家了」！

「這是我家，我的東西，我要弄髒也是我的事，你們都不要管我的事情！」陳嘉玲對沙發的堅持，看起來有點中二，又有點不近人情，沒有體會媽媽的善意，但很多女性觀眾卻對陳嘉玲的不妥協感同身受，直呼「我真的懂」！更帶點憐惜地贊同，理解她堅持的生活儀式感，媽媽的愛雖然很純粹，很溫馨，但是會退讓、選擇別人喜歡的沙發，那個陳嘉玲就不是我們熟悉的她了。

延續第一季的婚紗挑選，第二季的陳嘉玲在沙發大戰裡獲勝，很多女人都在她的身上看到自己的影子，明明不喜歡的婚紗，因為不好意思拒絕婆婆，選擇穿了；明明不喜歡的工作，因為長輩建議，選擇去了；明明不喜歡的對象，因為媽媽挑的，所以嫁了，為了別人的好意，選擇退讓處處勉強自己。

雖然過度逞強，也許是獨立女性的偏執作祟，明明像擰瓶蓋這樣簡單的事，很多女生會示弱，請求男生幫忙，藉機建立起關係，但陳嘉玲不是那種女生。很多觀眾會心疼她，就像心疼自己一樣，因為「做自己真的很累」，忍不住想問陳嘉玲怎麼還是長不大，還是愛逞強，卻也羨慕她有個心中理想的「鬼屋」，能夠跟一家人吵吵鬧鬧，依舊親親愛愛地走下去。

那不只是一張沙發，更是一個人生選擇。很多女孩也和陳嘉玲一樣，想擺脫父母的期望，做自己想做的事，她們掙扎過、取捨過、衡量過，知道長輩吃的鹽比自己走的路還多，卻還是拚命想逃離父母規劃的那條路，也許成功機率很小，也許失敗一無所有，她們仍堅守著夢想，要逃脫複製父母人生的那條路上，不給自己一條退路，外人看起來很自私，但自己打算選擇的路，就算跪著也要走完。

因為，一眼就能看到盡頭的人生，真的太無趣了。