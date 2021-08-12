【個人意見】好難得！翹臀珍最保守溫婉的一刻

世界似乎在慢慢走回正常，儘管還是有很多令人擔心的事情，但最近找到的明星照片，在歐美似乎大家已經脫下口罩，開始回復從前的生活了，本週依然從首映典禮到在路上走都有，是多樣化的一週。

好久沒在紅毯上看到Blake Lively，她還是選擇了性感閃耀的合身禮服，說這是舊照片我也信。這禮服不知道是剪裁的方式還是顏色，總覺得質感不是太好，像某種星際大戰的角色扮演服裝。

Storm Reid的刨絲板上下兩件組其實挺有趣的，把圓點這個元素做了一個帶有立體感的新詮釋，超長辮子則是一個有點莫名的選擇，除非她等一下要表演國劇甩頭，不然任何理由都不能解釋那個辮子。

艾兒芬寧穿上寬褲套裝，我喜歡這個合身上衣與寬版長褲的組合，杏桃的顏色也非常符合她的氣質，但我發現長褲套裝的決定性在於上衣，在這裡她看起來像是保守女星初次嘗試內衣廣告。

Alexa Chung的印花洋裝十分夏天，而且跟背景有搭，簡直像是益智手遊的廣告「找出與洋裝花色最符合的背板！」，我十分喜歡她總帶一絲隨性的穿衣風格，這洋裝本身就很多元素了，的確不需要任何其他的配件。

一向追求脫穎而出的珍妮佛羅培茲，在這裡體驗了融入背景的保護色裝扮，這個綠洋裝與背景幾乎融為一體，而且透明的元素竟然只用在袖子上，看來極限暴露久了也會累，這是珍妮佛羅培茲難得保守溫婉的一刻。

珍妮佛哈德森則沒在跟你客氣，在她的新電影首映上選擇了這套深紫色的閃亮洋裝，並且搭上不常見的深紫色頭紗，洋裝本身剪裁恰到好處十分美麗，但是頭上的頭紗則耐人尋味，最終的結果是她是那種婚紗節目裡的自稱非傳統新娘。

永遠可以期待Lady Gaga穿出新風味，最近的她少掉特殊的化妝，走一個乾淨美麗的路線，但不可或缺的還是高蹺鞋，這件洋裝我覺得不是很成功，因為那個顏色和質感讓她看起來有點像是一座會行走的沙發。

芭黎斯希爾頓為新節目做宣傳，不管時代怎麼改變，她永遠熱愛VALENTINO的這雙鉚釘鞋，以及她拍照永遠呈現微微後仰的這個角度。

最後來關心《慾望城市》續集的拍攝進度，看來在頭上戴鳥真的會剋凱莉的婚姻。

圖片來自Vogue、GFY