愛情敗給了現實！電影《花束般的戀愛》台詞戳心：兩個人的寂寞比一個人更難受

以前我們總說：「愛情裡，不被愛的才是第三者。」隨著時代變遷，伴侶間的第三者不再是異性，而是敗給了人生的現實，工作、金錢、貧困，為此疲於奔命的過程，將愛情消磨殆盡，也指引有情人走向不同方向。

由《東京愛情故事》、《四重奏》的日本知名編劇家坂元裕二所創作、今年上映的愛情電影《花束般的戀愛》，描述一對平凡情侶從相識到相戀的5年時光，電影溫暖色調、唯美場景、如詩般的台詞，隨著戀人間的化學作用起了變化，沒有維持不變的愛情，讓觀眾看得既認同又心碎，在日本上映後吸引逾280萬人次觀賞，蟬聯6週票房冠軍，票房突破38億日幣（約9.69台幣），可說是近年來成績最亮眼的愛情電影，連大陸男星李現都在微博推薦，「這是我今年最愛的電影」。

真的有百分百的戀人嗎？隨著這些電影裡的扎心台詞推進，觀眾意識到男女主角的愛情慢慢在變質，無奈的是，即使雙方的興趣愛好、穿著打扮、價值觀都如此合拍的前提下，還是有分手的一天。

1.相遇總是伴隨著離別，戀愛就像派對，有一天會結束

大學生山音麥（菅田將暉 飾）與八谷絹（有村架純 飾）因為錯過末班車偶然相遇，決定到居酒屋一起等待首班車，無意聊起音樂和電影等喜好，發現彼此喜歡的漫畫、作家都很相似，瞬間墜入情網，女主角說「你書架上的書，簡直就像我的書櫃」，男主角欣喜「我認識一個想法和我完全一樣」的人，就像這世界上的另一個我，宛如天生註定般的命運，讓兩人決定一起同居，直到後來才發現戀愛就像派對，有開始就有結束。

2.我的人生目標，就是和妳維持現狀

男主角的夢想是畫插畫，女主角喜歡他的創作，讓他非常開心，情侶一起看書，分享喜歡的句子，用耳機聽同一首歌，吃同一家店的麵包，晚上一同走路回家，步行30分鐘的回程，變成了最珍惜的時間。看似一切都很順利，他向女方說，和妳相遇這兩年，全是開心的事，我的人生目標就是能夠和妳一直維持現狀，永遠這麼開心。沒想到畢業後，面臨現實生活的挑戰和金錢的壓力，「維持現狀」竟是如此困難。

3.我們明明因為互相喜歡才在一起，為什麼張口閉口都是錢

畢業後踏入社會，大概是許多校園情侶的關卡。以往的純純戀愛，一旦涉及現實的存款、薪水，夢想就被壓垮了。喜歡繪畫的男主角，一張插畫的1000日幣酬勞，被降到3張1000元，家裡不再給予金援，微薄收入無法支撐生活支出，於是他放棄了夢想，穿起正式西裝到公司上班，女主角一邊打零工，一邊找工作，面臨幾次高壓式面試，差點崩潰， 一直只想活在自己的夢幻世界裡。

「我們都在不停地找工作，成為普通人真的好難」，生活壓力襲來時，壓縮了愛情空間，雙方有了分歧之後，那本兩人都喜歡的漫畫，已經出版到第30集，但男方腦海的記憶裡一直停留在第7本，沒有更新。彼此不再分享想法，讓感情就停留在原地，儘管男方一度提出結婚念頭，以為能解決問題，彼此卻有更大疑惑，「3個月沒做愛的戀人結婚，他到底是怎麼想的？」、「她想持續學生時期的感覺到什麼時候？沒有想過和我長久在一起嗎？」

4.我們分手吧，是交往半年以內的情侶說的吧，我們交往都第五年了，就像換手機，已經不知道哪個頁面才能解約了。

許多交往多年的情侶，容易陷入假性親密關係，同居但沒有心靈交流，彼此虛耗青春，就是不想當壞人開口先說分手，只能跟好友抱怨，「我們現在完全不說話，連架都不吵了，沒有感情了，但不知道怎麼提分手」，然而，一旦內心有了分手念頭，那種想分開的想法，就沒辦法停息。

5.愛情容易變質，是有保質期的，如果過期了，就像意圖取得一場平局，不停地在傳球，比起一個人的寂寞，兩個人的寂寞更難以忍受。

愛的消失從喪失分享欲開始，曾經無話不說的情侶，相同的興趣愛好，都被丟棄於一旁，他們的甜蜜同居生活，開始同床異夢，變成最熟悉的陌生人。

開始有多美好，結束就有多傷感，世界上唯一不變的，就是變化。彼此的喜好興趣都變了，對一件事的看法、價值觀也變了，原本還打算維持現狀的男主角，在餐廳看見另一對年輕情侶，就像兩人當年相戀的翻版，女主角忍不住流下眼淚，原來「離最好的結局，就只差一步」，他們終於決定分開，揮別過去的美好記憶。

最好的戀人是望向同一個方向，而不是彼此相望。《花束般的戀愛》這部電影裡，將普通戀人的樸實故事，描述成一朵美麗的花，在熱戀時盛開，在感情冷卻時凋零，引發許多共鳴，許多觀眾看完電影都心有戚戚焉，為何愛情長跑多年的戀人，最終選擇分開，因為有時候「愛情的第三者不是誘惑，往往是現實」。