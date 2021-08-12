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九把刀岳母猝逝！防疫女神揪無聲殺手　「救命關鍵圖表」提醒急送醫

▲九把刀岳母（左一）打完疫苗4天後猝逝，家人悲慟。（圖／九把刀臉書）
文 : NOWnews今日新聞

九把刀57歲岳母打AZ疫苗後猝逝，兩者是否有關聯，尚待解剖報告出爐，醫師許書華昨（11日）在臉書呼籲，接種疫苗後務必注意身體變化，如出現不舒服的症狀，要有所警覺或就醫，並製作簡易圖表供民眾參考。

▲九把刀岳母猝逝，享年57歲。（圖／九把刀臉書）

許書華表示：「接到記者來電得知九把刀岳母憾事…願逝者安息。也引起大家關心接種疫苗後，怎樣的情況要有所警覺或就醫！因此製作表格供大家參考。」不過希望不會影響大家打疫苗的意願，因為施打疫苗仍是利大於弊，有警覺即可。

九把刀提到，岳母今年3月31日做健康檢查，除了膽固醇329mg/dl及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註超標，其他數值都正常，對此，許書華表示，低密度脂蛋白膽固醇（LDL）超標，若醫師評估需要治療，建議還是積極治療，「這是無聲殺手」。

▲許書華製作接種疫苗後不同時間點注意事項。（圖／許書華醫師 陪妳寫日記臉書）

許書華說，低密度脂蛋白膽固醇（LDL）超標，會讓動脈血管壁發炎、動脈粥狀硬化，使中風、心肌梗塞、周邊動脈阻塞等疾病機率大增，「不好的膽固醇太高，臨床上真的也沒什麼感覺，大概就抽血醫師會念你！因為就不知不覺在破壞你的血管，增加中風心臟病機會～沒事歸沒事，一有事就真的是大事」！

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因為高膽固醇接種後就有不良反應。（編輯：楊穎軒）

▲許書華有「防疫女神」封號。（圖／許書華醫師 陪妳寫日記臉書）

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Tags : 九把刀周亭羽就醫岳母猝逝疫苗解剖許書華

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