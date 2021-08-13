▲人在義大利的木村拓哉（左），因為沒有綠色通行證無法進健身房；老婆工藤靜香透露施打完第二劑疫苗。（圖／木村拓哉、工藤靜香IG）

日本男神木村拓哉目前在義大利拍攝由《冰與火之歌：權力遊戲》團隊製作的新劇《THE SWARM》（群），他7月出發當地前已施打疫苗，但義大利政府近日卻規定沒有「疫苗接種證明（綠色通行證）」者，不得上健身房跟餐廳，木村只好忍痛放棄健身。他的老婆工藤靜香昨（11日）也透露施打完第二劑疫苗，副作用輕微不適，要大家不必擔心。

木村拓哉7月15日施打完疫苗後，就飛往義大利拍攝《THE SWARM》，他頻在IG分享日常，也提到義大利政府4天前規定，未持有「疫苗接種證明」者，不能進入健身房與餐廳，他原本擔心連早餐都吃不了，好在飯店自助餐照常開放。

木村拓哉忍痛放棄健身，利用沒拍攝的空檔健走，他表示：「既然沒有綠色通行證，那就去散步流流汗吧。」木村透露帶著相機，在城市走了約2小時，路途中拍了不少滿意的照片。此外，他表示每次上工前一天，劇組會要求進行篩檢，確認陰性才可進行拍攝。

木村的老婆工藤靜香，透露施打完第二劑疫苗，她未公開種類，但表示目前副作用僅有發燒，跟施打處疼痛，並非嚴重的困擾，「這是為了我自己，也能降低傳染給他人的風險，我很高興」。

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