天天熱戀期！白家綺靠視訊維繫感情　親餵母乳老公也嘗過

生了4寶的媽咪白家綺今（12）日出席國民健康署國際母乳周活動，4胎都堅持親餵的她，對保養胸部很有心得，產後脹奶面臨肌膚撐大鬆垮跟色素沉澱，白家綺勤於按摩、美白，她說：「當然不能恢復到少女時期，但是給它一些時間，會慢慢恢復到滿意狀態。」她也堅持保養過程不會讓老公吳東諺參與，等到「恢復更好的時候」才會向老公獻寶。而白家綺哺乳不只5個月大的女兒朵拉受惠，老公也試過口感，笑說：「沒什麼味道。」

白家綺生完第四胎朵拉，吳東諺完全進化「神隊長」，會幫她照顧調皮黏人的2歲兒子，白家綺坐月子時，吳東諺在高雄拍《神將少女八家將》，收工就回房間跟老婆視訊，給予滿滿安全感，白家綺說：「我當然會有思念有情緒，以前他是不帶手機在身上的，他拍這檔戲，除了忙碌的時候，其他時間都讓我找得到人。」

對於言語上的呵護，老公也做得很好，白家綺今天出門前，吳東諺還哄她：「誰的老婆這麼漂亮？」宛如天天熱戀期，白家綺甜蜜表示：「以前談戀愛，過了熱戀期會覺得對方好難捉摸，可是跟老公進到信仰後，愛是源源不絕，我確定可以愛這個人一輩子。」

不過三級警戒後，夫妻倆在家黏在一起3個月，白家綺坦言曾經看老公「不是很順眼」，這時換白媽媽跳出來幫忙帶小孩，1個禮拜給白家綺夫妻獨處1天，不用照顧兒女，這天就是他們夫妻談心、溝通的時間，讓關係更緊密。吳東諺結紮計畫因疫情延期，會不會迸出第五胎？白家綺連忙喊：「應該不會。」至於七夕怎麼過？白家綺說：「什麼節都跟孩子過。」

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