BIGBANG勝利認罪買春！判3年罰金3千萬　聽聞「即刻入獄」嚇到顫抖

韓團BIGBANG前成員勝利在2019年爆出性招待、性交易、性侵、賭博、違反外匯交易法、違反食品衛生法、業務侵占、違反特徵經濟犯罪加重處罰、教唆傷害等9項罪嫌，去年1年獲不起訴處分，但3月入伍後，案件改移交軍事法庭審判，12日軍事法院做出一審宣判，判他3年有期徒刑、繳回不法獲利的11億5690萬韓元（約台幣3000萬）並當庭羈押，勝利7日內可上訴。

法官今宣判表示，勝利2015年7月及9月在自家性交易，他原本矢口否認，但聽到被害女性的證詞後，才坦承認錯。法官更提到，勝利2015年7月買春時，要求要2名女子，他之後在自家不同房間與她們發生關係。

勝利今被軍法判處3年有期徒刑，據韓媒描述他當下反應，在聽到宣判後，顫抖回應一聲「好」，承認所有罪名。他預計今年9月退伍，離退役還有1個月時間，但根據兵役法施行令第137項，若遭處1年6個月以上的刑期，必須強制退伍，直接入獄服刑，而他的個人資料、入獄照以及出入國，都會被標記有性犯罪前科。

勝利上個月在軍事法庭上喊冤，證據已證明自己與Burning Sun黑道、毒品流通、警察包庇、鄭俊英跟崔鍾訓的性犯罪等，都與他無關，但警方為了維護聲譽，強硬展開調查，程度超乎想像，無論如何都要將他羈押。他表示過去3年已深刻反省，對大眾感到抱歉，但悲情牌無效，軍事法庭仍將他判刑。

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