▲小禎在IG貼出全家福照慶祝父親節，卻有網友在底下留言酸丁柔安是小三。（圖／小禎IG）

放過小禎吧！當父母不再相愛時，孩子都是無辜的

當父母不再相愛時，孩子都是無辜的。

當父母是一對明星時，他們未必是演藝圈內的「既得利益者」，卻可能是父親離婚後的「既得傷害者」。

小禎 全家福照吵翻天

父親節原是一個全家歡慶的節日，藝人小禎在IG放了兩張全家福照，表達對父親胡瓜的感謝，包括胡瓜和前妻秀秀、弟弟都微笑入鏡，一家和樂，卻有網友亂入發言「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽」，在留言區吵成一團，攪亂一池春水，讓小禎忍不住說：「大家需要冷靜一點！為什麼要吵架？重點是父親節，不要模糊焦點，願上帝祝福你們。」

家家有本難唸的經，胡瓜近40年前結婚，育有女兒小禎跟兒子胡釋安，演藝事業如日中天之際，曾遭酒店小姐指控性侵，是前妻秀秀出面力挺平息風波，最後夫妻之緣盡了決定離婚，胡瓜改和情牽多年的丁柔安再婚，但雙方依舊為孩子保有聯繫，才會留下全家福照，當感情多了第三者，能好聚好散也是一種幸運。

藝人感情世界受大眾關注，婚姻上有了不忠，無法輕易抹滅，即使過了20年，觀眾也沒有忘記，然而，當年父母離婚時，小禎也才年僅17歲！

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當星二代出道時，父母是逃不過的話題，快樂家庭自然加分，父母離異的孩子則常常變成夾心餅乾，卡在父母之中，難以自處。

寇家瑞 最怕過年緊張氣氛

多情的演員寇世勳，有「一屋二妻」的情史，傳出大小老婆同住一棟樓不同樓層，兒子寇家瑞出道後，坦承小時候壓力很大，爸爸帶他見過阿姨跟弟弟、妹妹，還交代不要告訴媽媽，年幼無知的他乖乖聽話，長大後才敢跟媽媽全盤托出。過年時爸爸會帶另一家庭來聚會，「媽媽情緒就會上來，我是很怕過年的，家裡氣氛肯定很緊繃，一定會吵架，我家沒有過年氣氛。」直到入行多年，他才敢侃侃而談原生家庭的痛苦。

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林禹 安撫媽媽轉念思考

張庭、林瑞陽的婚外情事件，她被指為蜘蛛精，在記者會上一度哭暈，戲劇性不輸電視劇花系列，元配曾哲貞憤而離婚，張林兩人淡出螢光幕，雙宿雙飛到大陸做生意，事業蒸蒸日上，儘管再婚感情不錯，但歷史不會被湮滅，在婚姻尚存前有新的感情，這點怎麼洗也是洗不白的。

較慘的是，曾哲貞忍氣吞聲多年之後，竟被網友罵「自己沒本事還罵張庭勾引」，氣得反擊「是！她就是第三者」，直指張庭就是感情介入者，也拒絕再被冠上林瑞陽前妻的封號。兒子林禹跟父親關係不錯，夾在中間左右為難，藝人身分不方便發言，只能安撫媽媽的情緒，讓她轉個念思考。

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小哈利 成年後終於露臉

當父母選擇離異時，大多沒有過問孩子意見，更多的是，一對夫妻分道揚鑣時，孩子甚至是懵懂無知的年紀，他們直到成年後，才能理解大人世界的複雜度。而明星爸媽為了保護下一代，簽署離婚協議，通常還會附帶特殊條款，不想讓孩子露臉受到關注。

包括哈林、伊能靜的兒子庾恩利（小哈利）、賈靜雯的女兒梧桐妹，以往看到這些星二代的照片，都是被覆蓋卡通圖案後製的產物。直到近年來，他們成年後或者父母各自嫁娶，關係和緩後，才終於能夠露臉，不再是「不能見人的祕密」。伊能靜在兒子出道後，也力挺他做自己，不再是被媒體冠上「伊能靜兒子」的身分。

父母的感情破裂，本是雙方問題，不該讓孩子承擔，兩性專家更建議，當夫妻決定分手時，一定要讓孩子明瞭「這不是他們的錯」，不能讓下一代有錯覺，誤會自己造成父母失和，產生自我懷疑，在單親家庭缺乏安全感的成長。

各人造業各人擔，在現行一夫一妻制下，每個人都須為自己的感情選擇負責，明星在婚姻裡出軌，外界自有評斷，更何況大人的決定，不該傷害無辜的小孩，維持一個家庭的不容易，相信小禎長大後也深有感受。

在父母的婚姻戰爭裡，沒有一個小孩該被犧牲。

網友若想當正義魔人，糾正別人的感情錯誤，可以在自己的園地抒發情緒，到明星的IG或FB留言，只會模糊焦點，造成當事人傷害，畢竟，在別人的地盤撒野，從來不是個有禮貌的行為。