《俗女2》森玲CP七夕放閃！謝盈萱想送對方PS5　藍葦華提「儲值卡」解嗨

《俗女養成記2》在CATCHPLAY+影音平台創下註冊會員數6倍的成長幅度，亦在華視締造35到54歲女性有效收視率5.46的佳績，藍葦華、謝盈萱、導演嚴藝文11日現身CATCHPLAY+影音平台IG直播，與粉絲互動問答，第二季「森玲CP」的發展令人好奇，導演嚴藝文說：「我不特別設定這兩個人會有什麼結果，或一定走進婚姻，每一對伴侶都應該找到彼此可以走下去的方式。」她也強調，找到兩個人都舒服自在的方式就是最好的，謝盈萱附議：「我完全認同，一段關係就像事業，兩個人要共同經營。結不結婚兩個人討論好就好了，跟其他人無關。」

嚴藝文強調這次第二季的角色和故事很全面，有戀愛的粉紅泡泡、也有中年理想跟現實的掙扎、還有青梅竹馬的關係，「可以讓觀眾回頭想自己的感情關係，不一定女生就是投射嘉玲，也有可能是永森的角度。」而這次戲中藍葦華飾演蔡永森，讓廣大網友不斷告白說「Man台帥」、「永森看來很有肩膀」，導演嚴藝文立刻信心滿滿掛保證說：「這次是他最帥的一次，帥出新高度，魅力很吸引人，連我朋友都已經有擁護者。」

周末適逢七夕，3人提前和觀眾共度情人節，聊起如果是「森玲CP」會送彼此什麼禮物？完全參透女主角「陳嘉玲」個性的謝盈萱說：「我會買PS5給永森，說這很好玩喔，結果都我自己在玩。」藍葦華則提出務實又出乎意料的提案：「送她整形醫院儲值卡，煩惱的地方就可以自己去解決。」立刻笑翻全場，導演嚴藝文大呼：「你真的好魔羯，送儲值卡或禮券這種我會倒退三步。」謝盈萱還接著補充說：「紅包我也可以。」

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