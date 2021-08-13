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2年後才看到私訊！曾莞婷收小鬼祝福淚崩：學姊很想你

曾莞婷▲曾莞婷（右圖）遲了2年收到小鬼的私訊。（圖／黃鴻升臉書、資料照）
文 : NOWnews今日新聞

小鬼（黃鴻升）去年9月因主動脈剝離猝逝，身後長眠陽明山「臻善園」，他在華岡藝校的學姐曾莞婷，近日整理IG私訊，發現小鬼2019年傳的一則舊訊息，整整隔了2年才已讀的她立刻淚崩。

▲小鬼36年人生零負評。（圖／記者林柏年攝）

曾莞婷昨（12日）晚在IG限時動態PO出一張截圖，內容是2019年2月10日，小鬼回覆她的動態，留言「學姊新年快樂」6字，漏看訊息的曾莞婷淚水止不住，喊話小鬼：「現在才收到你的新年快樂，那你快樂嗎…學姊很想念你。」

小鬼和曾莞婷同為華岡藝校戲劇科畢業，她去年9月底受訪，透露小鬼在學校人緣很好，也很體貼，以前大家去烤肉，小鬼都會說：「烤肉這種事，學姐不要動，讓男生來就好了！」還一度說到哽咽，感嘆以後再也聽不見對方喊她「學姊好」！（編輯：楊穎軒）

▲▼曾莞婷2年後才看到小鬼的留言。（圖／曾莞婷IG、資料照）

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Tags : 主動脈剝離小鬼曾莞婷淚崩華岡藝校訊息黃鴻升

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