離婚不丟臉！最美空姐發文鼓勵網友　「勇敢揮別不想要的人生」

38歲「星光空姐」林佩瑤五官美豔、身材姣好，2019年10月與冠軍名廚武俊傑閃婚，不時透過社群軟體秀恩愛。沒想到，林佩瑤昨（12日）突然在IG發文寫下：「離婚了，覺得自己很丟臉，甚至沒價值？」嚇壞不少網友。

原來，林佩瑤只是在回應一位女網友的提問，對方不久前離婚，覺得很丟臉、擔心自己不再有價值，對此，林佩瑤大呼：「都什麼年代了，離婚一點都不丟臉好嗎！離婚是重生，是勇敢揮別自己不想要的人生，是不想委屈自己跟不適合的人相處，過著委曲求全的日子，是想活出更好、更自在快樂的自己！」

林佩瑤認為，女人的價值是靠自己創造，不是婚姻給予，自己身邊非常多朋友離婚後，反而過得更好，甚至也有不少人遇到更適合的對象，她向女網友喊話：「離婚一點都不丟臉，恭喜妳開始了新的人生（抱）！」

然而，林佩瑤這篇貼文嚇到一票網友，以為是她離婚，「剛剛還沒展開文案，我抖了一下啦」、「突然只看第一句開頭，被妳嚇到背涼」、「嚇死我，滑下來看到第一行，還好我有看完」、「標題嚇人」！

林佩瑤得知自己造成他人恐慌，急忙再發文澄清：「發現大家都被我貼文標題嚇到，我對不起大家！不是我離婚啦！」強調自己的婚姻幸福又美滿，要網友不要誤會了！（編輯：楊穎軒）

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