福原愛積極向大陸靠攏！同鄉看不下去　夢多砲轟：做人不能這樣

日本桌球天后福原愛離婚後，積極向大陸示好，強調「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我」、「沒有中國沒有今天的我，我用一輩子也要還給大家給我的這份愛」，對此，同樣從日本來台發展的夢多（大谷主水）看不下去，昨（12日）直接點名：「福原愛，我覺得做人不能這樣。」

夢多拍影片向福原愛喊話：「福原愛，妳到底在幹什麼？怎麼會突然會講東北腔的中文呢？」並要大陸朋友不要誤會，自己從來沒罵過大陸，也有很多大陸朋友，且參加東京奧運的大陸選手水準很高，在運動這塊很棒。

話鋒一轉，夢多拉高分貝替台灣正名：「只是台灣是國家！台灣是國家！國家隊就是國家隊，什麼Chinese Taipei，難道我們日本人叫Chinese Taipei Banana嗎？台灣Banana就台灣Banana，台灣PINEAPPLE就台灣PINEAPPLE，我們日本人知道Chinese Taipei嗎？台灣就是台灣！怎麼樣！我愛台灣、台灣是國家！」

夢多表示，不管綠色還是藍色，國民黨、民進黨，都有好人和壞人，「只是我是愛台灣的外國人，我在台灣生活，我有繳稅、我有工作，那是不是很尊重你們決定，你們投票決定的總統，不管是馬英九、蔡英文，不管是誰，我要尊重，因為我是外國人，台灣是一個國家，OK？」

「福原愛，我覺得做人不能這樣。」夢多坦言，對於福原愛近日的行為，他看了沒有很舒服，認為無論如何，前夫是台灣人，不能因為台灣沒有市場、被大家批判就態度丕變，連道歉都沒有，最後正色地說：「福原愛、福原愛，妳要好好加油！不然…」

夢多的發言引起兩派網友熱議，有人附和：「福原愛的行徑真的很難讓人欣賞，有腦袋的大陸人我相信也有，夠聰明的話，就別挺她，哪天她不能賺人民幣時，同樣的事情依然會上演」、「我愛日本但不愛福原愛」！

有人則緩頰：「哪邊有錢就往哪邊靠，要生活，這很正常」、「我覺得她想要感謝、愛哪一個國家，我們都可以接受，只要不要傷害台灣就好了！」指福原愛從小就到大陸練球，有東北口音很正常。（編輯：楊穎軒）

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