七夕陪伴最重要！小甜甜老公說故事「慘不忍睹」　邵翔自豪陪小蠻「胖到巔峰」

演藝圈情事不平靜，這個月屢傳明星分手，儘管如此，仍有好幾對甜蜜夫妻依舊恩愛，在七夕情人節前夕生下寶寶，迎來了家裡的新成員，有優秀的神隊友幫忙，分擔媽媽們的辛苦，減緩了生產後期的壓力，在這浪漫美好的傳統節日，這些稱職的另一半，值得我們好好稱讚一番。

小甜甜 「翻版宥勝」心寬體胖

這幾年對小甜甜而言意義非凡，不只和另一半宋先生結婚，更誕下了第一個寶寶「米苔目」，人生展開全新階段，老公在月子中心陪伴，還會負責跟女兒說故事，她爆笑分享一張女兒側面照，笑說「第一次看到她那麼厭世，可見爸爸說故事說的有多慘不忍睹，我都不敢直視」，笑翻一票網友，這樣平凡的幸福令人稱羨。

她更爆料說，老公長大容貌越發帥氣，簡直是「翻版宥勝」，但陪著她一路養胎、在月子中心進補，身材越趨心寬體胖，有可愛的護理師問說「之前看過妳跟一個男生但瘦瘦帥帥的，後來再看到不好意思問，因為怕是不同人，但仔細看了幾天又好像就是他！」可見宋先生為愛犧牲非常大！小甜甜趕緊補充，雖然老公胖很多，但產後有伴會一起健身、一起認真，慢慢恢復身材，更奉勸女孩們「別怕找不到另一半，只是遲到、不會不到的，先好好愛自己吧！」

王思佳 老公戴面具變女兒奴

結婚5年的王思佳，月初順利產下女兒「小王美」，老公Joe全程陪產並錄影，第一時間見證女兒誕生過程。本來被捧在手掌心的她，在女兒出生後瞬間地位下降，老公猛拍小baby的畫面，都沒看她半眼，「我一直等這個男人轉頭過來看我，跟我說聲辛苦了，親臉頰或額頭，完全沒有」。Joe更一臉感動地把女兒抱在胸口疼惜，王思佳說「老公超欠揍的」，好像小孩是他生出來的一樣。

更妙的是，王思佳老公沒有排斥育兒任務，積極想幫忙餵奶，私下準備超可愛的「餵奶神器」，戴著老婆的面具出現，開心說「早就準備好了！自己印、自己剪！baby 就知道是媽咪在餵她」，其實女兒熟睡時緊閉雙眼，根本沒看清誰餵奶，老公的超萌行為讓王思佳笑說：「我一孕傻三年，他一女傻三世」。

小蠻 邵翔秒變娃娃音

小蠻跟邵翔這對明星夫妻檔，甜蜜指數爆表，從宣布懷孕那一刻起，邵翔沒缺席過每一次產檢，老婆肚子大時，邵翔會幫她剪腳趾甲，幫忙做家事洗衣服，堪稱好老公代表。兒子「至尊寶」出世後，他徹底變成「兒子控」，會用小孩子語氣跟寶寶對話，讓老婆小蠻想翻白眼，「要從邵翔手上搶下兒子，你首先要先打贏他。然後他一直娃娃音好可怕」。寶寶睡在嬰兒床裡，邵翔擔心戶外光線刺眼，會造成眼睛不舒服，親手用紙板做成一個遮光罩貼在床邊，避免陽光照射，小蠻戲稱：「有一種亮是爸爸覺得亮，我看到笑了好久，請問我兒子是馬嗎？ 」

生產過程，邵翔全程紀錄，直說好不真實，感覺像是整人節目，看到兒子好像奇怪的生物，脫口而出說：「寶寶好像假的喔」，醫生幽默回應：「回家之後就會哭到讓你知道是真的」。

邵翔透露陪產心聲，自認做得最對、最好的一件事就是：把自己吃胖！肚子都一樣大，老婆就不會感到孤單，完全轉移注意力，不在意自己變胖了，也不會擔心只有她變胖，只剩自己辛苦減肥！如今寶寶出生，老婆身形小了兩號，他還是在一個巔峰胖的狀態，默默守護著她，「相信老婆內心深處一定感到安慰與安心，接下來的日子，我一樣會保持這樣高規格的陪伴，讓老婆開心自在做自己！」

林小彤 老公堅持「不能軟」

名模林可彤近日甫成為二寶媽，臨近生產期時，老公寸步不離，十分呵護。她老公是瑞士銀行副總裁，為了她才開始學中文，她說婚後覺得自己嫁了一位意想不到的老公吧！每次都用飯店送的刮鬍刀在刮鬍子，然後刮到流血還逞強「我可以吃苦！我就是要讓兒子知道：我不是軟的」（他應該是想講軟弱但…中文不夠好），難怪引人遐想。

她老公想當一名硬漢，私下卻很會撒嬌，父親節看到路上的爸媽都拿著氣球跟蛋糕，他什麼也沒有，回家跟老婆說，好想要一個氣球！林可彤跟大兒子特別出門，幫他買了一支巧克力冰棒，虧老公過的是兒童節吧，「雖然平淡但平安就是福，謝謝我們家爸爸給我們一家子的幸福」！

今年傳統七夕情人節，或許因為疫情關係，不如往年熱鬧，但不需要鑽石或鮮花、禮物，女人們更需要的是陪伴與責任分擔，女明星的貼心另一半，都是育兒時的神隊友，讓這些媽媽們過得開心，就是七夕最棒的禮物。