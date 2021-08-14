最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

七夕最棒禮物！蔡昌憲喜迎兒子「小菜包」　克服試管失敗：我跟老婆都哭了

蔡昌憲▲蔡昌憲宣布老婆Vivian生子。（圖／翻攝蔡昌憲臉書）
文 : NOWnews羅凌筠

蔡昌憲和空姐老婆Vivian結婚3年，13日宣布老婆順利剖腹產下兒子「小菜包」，夫妻倆經過3次試管失敗，在七夕前一天喜迎「前世情人」，蔡昌憲感動說：「小菜包登場時，一聽到他哭聲，我跟老婆就哭了。」

　
▲蔡昌憲老婆Vivian（左）經歷3次試管失敗才拚到寶寶。（圖／翻攝蔡昌憲臉書）

Vivian因2年前的胎兒罹患罕病忍痛引產，這胎懷孕懷得小心翼翼，每當產檢「等待報告的過程很是煎熬」，所幸兒子小菜包頭好壯壯，蔡昌憲還原兒子出生那刻：「護理師帶我到旁邊，確認寶寶健康狀況，覺得這一切很美好，很感恩我現在擁有的，老婆妳真的辛苦了。」

蔡昌憲守在手術台前，貼心把出生的小菜包抱給老婆看，一家三口的幸福畫面感動6萬人，蔡昌憲也提到，護理人員跟醫師一直說小菜包像爸爸，言語間充滿喜悅，「小菜包加入我們，未來會更幸福的，滿滿滿滿滿滿的感動。」

▲蔡昌憲聽到兒子哭聲落淚。（圖／翻攝蔡昌憲臉書）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : Vivian兒子剖腹哭聲小菜包空姐老婆蔡昌憲試管