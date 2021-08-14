七夕最棒禮物！蔡昌憲喜迎兒子「小菜包」 克服試管失敗：我跟老婆都哭了

蔡昌憲和空姐老婆Vivian結婚3年，13日宣布老婆順利剖腹產下兒子「小菜包」，夫妻倆經過3次試管失敗，在七夕前一天喜迎「前世情人」，蔡昌憲感動說：「小菜包登場時，一聽到他哭聲，我跟老婆就哭了。」

Vivian因2年前的胎兒罹患罕病忍痛引產，這胎懷孕懷得小心翼翼，每當產檢「等待報告的過程很是煎熬」，所幸兒子小菜包頭好壯壯，蔡昌憲還原兒子出生那刻：「護理師帶我到旁邊，確認寶寶健康狀況，覺得這一切很美好，很感恩我現在擁有的，老婆妳真的辛苦了。」

蔡昌憲守在手術台前，貼心把出生的小菜包抱給老婆看，一家三口的幸福畫面感動6萬人，蔡昌憲也提到，護理人員跟醫師一直說小菜包像爸爸，言語間充滿喜悅，「小菜包加入我們，未來會更幸福的，滿滿滿滿滿滿的感動。」

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