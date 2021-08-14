F4暴紅陷迷茫！言承旭曾想擺脫「道明寺」　自認性格不討喜怕粉絲失望

大陸綜藝節目 《披荊斬棘的哥哥》12日播出，以演出《流星花園》走紅的「暴龍」言承旭，演唱成名作《流星雨》，讓在該劇中演出女主角的大S都出聲：「道明寺，我是你的杉菜！」言承旭也在微博發表心情，坦言被很多人認識是因為「道明寺」這個角色，並透露年輕時很想擺脫「道明寺」光環，因此陷入迷茫。而F4的幕後推手薛忠銘看到節目後，也曝光了當年F4暴紅的祕辛。

言承旭在微博發文提到，為什麼會參與錄製真人秀《披荊斬棘的哥哥》的原因，他直言自己唱歌、跳舞都不擅長，「很多人認識我，是因為『道明寺』這個角色。過去這些年，『道明寺』帶給了我很多光環，年輕時候的那個我也曾經一度因為很想擺脫『道明寺』光環而陷入迷茫。」直到現在，他才終於學會接受、感恩遇見過這個角色，讓他有機會站在舞台上與大家相見。

言承旭也表示當初接到節目邀約時，心情很複雜，「一邊是開心自己還沒有被遺忘，終於有機會讓大家認識一下言承旭本人。一邊又十分忐忑這個很不完美的言承旭會讓你們失望，因為他性格真的不是很討喜。」最後他仍鼓起勇氣面對自我，學會接受自己的不完美，決定挑戰自己。

當年F4的御用製作人薛忠銘看到節目後，回憶與言承旭錄製歌曲《我是真的真的很愛你》、《要定你》時，對言承旭的印象，他提到，言承旭因為當時還在趕拍《流行花園》，所以只能白天拍攝、晚上錄唱，「相當辛苦，但他很敬業。」薛忠銘也提到：「言承旭很謙虛，表示自己對錄唱不熟，所以很多提問。」

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