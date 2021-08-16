心痛如絞！鳳小岳告別第二胎「1顆腎沒成形」：孩子我欠你一次

鳳小岳和圈外妻子洪喆君生下兒子「小木耳」，1月宣布老婆懷上第二胎，沒想到9個月大的胎兒有1顆腎沒有成形，無緣當鳳小岳的小孩，鳳小岳15日發文告別胎兒：「孩子，走好，我欠你一次。 太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」

鳳小岳與胎兒相處9個月，他透露：「我們發現腫瘤的時候已經過30周了，醫生跟我們說你有1顆腎沒有成形。從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你，我心痛如絞。沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦，但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。」

鳳小岳沉重與寶寶告別，文中提到：「謝謝你這9個月的陪伴，你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。時逢疫情席捲，除了我們也有許多人失去至親，但願所有的傷痛能夠隨時間的洪流淡去。」

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