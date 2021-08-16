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七夕約會喝咖啡！林心如悄曝霍建華身影　動作神同步太閃了

▲林心如低調曝光與霍建華的七夕約會。（圖／翻攝林心如IG）
文 : NOWnews羅凌筠

林心如、霍建華結婚5年，育有4歲女兒小海豚，上週適逢七夕，夫妻出外喝咖啡約會，林心如趁霍建華不注意偷拍他滑手機，夫妻倆神同步的動作全被透明隔板出賣，林心如也分享幸福：「有情人沒情人都快樂。」

▲霍建華（左）、林心如透過隔板同框。（圖／翻攝林心如IG）

林心如睽違3個月沒有外出用餐，趁近日二級警戒和老公出門放風，夫妻倆隔著透明隔板喝咖啡，閒暇之餘不忘戴好口罩，林心如拍下霍建華專心滑手機的模樣，隔板反射出夫妻默契神同步，閃瞎大票粉絲。

林心如祝福粉絲七夕快樂：「平安就是福，有情人沒情人都快樂，在外面喝咖啡還是別有一番滋味。」粉絲紛紛留言「皇上和格格的小約會」、「一直幸福下去喔」、「下次最後的畫面能拍久一點嗎？」

▲林心如睽違3個月出門約會。（圖／翻攝林心如IG）

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Tags : 七夕咖啡女兒小海豚放閃林心如約會結婚霍建華