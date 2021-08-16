福原愛半年沒見小孩！賴芳玉律師力挺是真愛　何如芸發聲：放手才是母親

福原愛2月獨自回日本，與江宏傑隔海商討離婚事宜，7月8日兩人正式宣布離婚，而女方半年沒返台見兒女，也被輿論指責狠心，不過執業近30年、知名家事律師賴芳玉持不同看法，昨（15日）在臉書問：「我一直很納悶，福原愛是真愛小孩的，但為什麼沒人看出來？」

賴芳玉表示，在父母雙方沒有合意以前，任一方父母都不可以任意帶離孩子離開原住所，法律稱之為慣居地，「在孩子最佳利益的思維中，讓孩子不要夾在父母當中為難，如同索羅門王審判，放手的是真愛孩子的父母。」

在賴芳玉眼中，福原愛已盡力讓孩子不受媒體影響，但部分媒體或網友仍不明就裡指控她不愛孩子，不僅傷害母親，更是傷害孩子，「如果孩子稍微會使用3C產品，看到媒體或網友這些說法，將會作何感想呢？如何看待自己、看待母親呢？」

文末，賴芳玉說：「每個人都有自己的生命歷程，我們能做的是尊重並祝福每個人的不容易。別把所有的怒氣、不滿交由一個女性來承擔。祝福所有離婚後的女性、祝福小愛，小愛加油。」

同樣有2個兒子，還在打離婚官司的女星何如芸感同身受，留言寫下：「索羅門王的審判，媽媽不要孩子被切成兩半，寧願放手，這個媽媽才是真正的母親。真愛不是抱緊佔有，而是思考小孩的最大幸福，我同意律師說的。」

賴芳玉發文引來兩派網友意見，有人認同：「福原愛在孩子已經不用每分每秒時刻需要照顧時才離開（或許如果可以，她是想帶孩子一起生活的）是因為真愛孩子」、「婚姻沒辦法走下去一定是兩方都有責任，婚姻裡遭受的一切對待也不是局外人能夠了解，如果可以幸福，相信沒有人會想跟自己的骨肉分開，同意律師說的，請尊重並祝福每個人的不容易。」

有人不以為然，「我還是沒辦法接受這個說法，自己有過孩子，能隔大半年都不見孩子，實難想像。先別說搶奪、不過就是見見孩子，有這麼困難嗎」、「離婚前媽媽自己行為不當，名聲帶上污點，有顧到小孩顔面嗎？對外說爸爸及家人的壞話，有顧到小孩還得面對這些人？事後也不回台灣看看小孩，顧著自己療傷賺錢，我覺得她比較愛自己吧！」（編輯：楊穎軒）

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