陳艾琳原諒吸毒老公！七夕合體捧花放閃　「不介意新聞跟我一輩子」

由節目《大學生了沒》發跡的陳艾琳與顏庭笙前年攜手走入婚姻，隨後迎來寶貝女兒顏蘵。未料顏庭笙去年11月24日凌晨獨自駕車，遭警方搜出含大麻煙油的電子菸而被法辦。顏庭笙驗尿報告結果呈現陽性反應，本人也坦承吸毒，是在夜店向陌生外國人購買的，台北地檢署16日依施用二級毒品罪嫌，給予緩起訴處分2年，另外顏庭笙還必須需自費接受戒癮治療。

陳艾琳一開始得知老公被捕後，曾發文表示自己會堅強面對，希望粉絲們不要擔心，「謝謝你們相信我一直很努力，我不曉得再爬起來一次要再花多少時間，但無論如何，我會努力去面對」。

事實上，畢業於台大的顏庭笙除了是高材生之外，也曾是游泳健將，因外型激似藝人郭品超而備受關注，會不定時與老婆在社群平台上放閃。而經營花藝店的陳艾琳，日前七夕時也透過IG，手拿玫瑰花與老公同框，畫面唯美又浪漫，老公判決出爐後，她發文真情告白：「我不介意這則新聞跟我一輩子，我想小孩也無法介意這跟事件跟他一輩子，因為先生是我選的，爸爸是她選的。」看來儘管顏庭笙吸毒被捕，陳艾琳似乎選擇原諒，陪伴老公度過低潮。

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