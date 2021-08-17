判若兩人！張雅琴游泳解封大素顏　網友驚呼「不化妝更漂亮」

57歲資深媒體人張雅琴有「戰神主播」封號，長達30年的新聞閱歷、鏗鏘有力的播報方式擁有不少死忠粉絲。平常總以完妝面貌示人的她，15日罕見PO出一張素顏照，被網友評價「判若兩人」！

疫情逐漸趨緩，游泳池10日開始有條件開放，張雅琴近日來到久違的游泳池，她換上泳裝、戴口罩遵守防疫規定，透露現場不能洗澡，自來水只有洗手台供應，浴室沒有，最後提醒大家：「下水之前或者是上來之後就要戴上口罩！」

隨文附上一張自拍，只見張雅琴脂粉未施，戴著「台灣IN」口罩，沒了厚重的眼妝，一雙眼睛略微無神，眉毛也較淡，不過年過半百的她，膚況白皙無瑕，保養得還不錯。網友驚喜留言：「哈哈！判若兩人，神情自怡，內心悠然」、「素顏好美唷！另外一種味道」、「另一種清新之美、氣質不變」！

一名網友表示滑到該張照片，讀國中兒子從旁經過，驚呼問：「這誰？好正！張雅琴？」張雅琴本人大笑回覆：「因為口罩遮住了臉！」（編輯：楊穎軒）

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