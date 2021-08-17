《斯卡羅》影帝飆戲！吳慷仁暴瘦跪地吃生米　苦學排灣語「像沒有明天」

史詩台劇《斯卡羅》14日在公視首播，劇情以1867年發生在恆春半島南端的「羅妹號事件」為背景，劇中閩、客、平埔三大頭人（意即：首領）各據一方，為求生存衝突不斷，吳慷仁暴瘦11公斤演出大時代下的卑微小人物，與雷洪、夏靖庭爭水爭地，一幕跪地吃稻田生米的畫面震撼人心。

《斯卡羅》故事取材自150年前的台灣歷史，美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端發生船難，船員因誤闖排灣族領地遭斬首，造成「羅妹號事件」，引發美國出兵攻打台灣，清廷亦派出500大軍南下，各種外來勢力對在地原住民部落、平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪。

吳慷仁的角色帶領社寮（今屏東射寮）求生存，一面要討好在地勢力、進貢給大頭目「卓杞篤」，一面要和閩、客首領雷洪、夏靖庭勾心鬥角瓜分資源，時而卑微時而狡詐的千面演技，讓觀眾看了大呼過癮，一幕他跪地吃稻田的生米，嘆息生存不易的畫面，被網友狂讚「吳慷仁真的好會演」。

吳慷仁透露跟雷洪的戲屬於文戲，「我們就是陰來陰去」，打趣形容：「雷洪大哥光坐在那邊就很像奸商，劇中我是真小人，他是偽君子，夏哥就是瘋子。」為了這個角色，他苦學台語與排灣語，活在「沒有明天」的末日感，「每天的飢餓感讓人感到孤獨，當時都到底都吃了什麼？我也忘了，看著食物包裝的卡路里，反正太高的就免了，伙食費很省就是了，那種太陽在哪我就在哪的習慣，就像一種病一樣，沒有曬到太陽會讓人焦慮，感覺一天沒曬到就會變白，會變回都市的自己。」

除了吳慷仁入木三分的演出，《斯卡羅》交雜閩南語、客語、英語、排灣族語的多元背景，彷彿也讓觀眾重溫歷史，網友在PTT熱烈討論「感覺吳慷仁真的很入戲，很有樣子」、「畫面氣勢很夠」、「好電影規格的畫面喔」、「真的超宮鬥，各種內憂外患」、「各種勢力和族群，感覺有點難啃但也還看得懂」。

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