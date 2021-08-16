疫情影響生意、失去孩子雙重打擊　鳳小岳讚太太：妳是我見過最堅強的人

從學衝浪相識，鳳小岳和老婆洪喆君結婚5年，育有一子「小木耳」，原本歡喜迎接第二胎到來，無奈因嬰兒有天生缺陷，「有1顆腎沒有成形」，無緣來到這個世界，他痛心和孩子告別，在天母經營餐廳的另一半，每月店租動輒2、30萬元，在疫情期間生意艱難，更意外遭受失去孩子的沉痛打擊，讓鳳小岳忍不住安慰她：「太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」

中英混血的鳳小岳，因為五官臉孔深邃，在一票男星裡顯得氣質出眾，從電影《九降風》出道後，歷經《艋舺》、《女朋友男朋友》、《小時代》等作品竄紅，受到影迷們喜愛，父母都是表演藝術工作者，他也繼承了藝術家性格，不被金錢誘惑，挑戲也很有主見，曾經因為不喜歡拜金主義，拒絕接演《小時代3》。

外型有點痞帥的鳳小岳，從小就很受歡迎，被鈕承澤虧「女友多如聯合國」，遇到衝浪好手洪喆君才定了下來，身形健美、外表黝黑有活力的她，穿上比基尼衝浪非常酷，曾在國際衝浪公開賽中，為台灣奪下了女子短板亞軍。2013年，鳳小岳正好想要學衝浪，經共同朋友介紹認識，學習衝浪過程中，擦出了愛的火花開始交往，談起了姊弟戀，在街上大方擁抱戀情曝光。

走紅後，鳳小岳一度因合約問題，與前東家官司膠著，當時，交往2年多的女友懷孕了，年僅27歲的鳳小岳有點意外，仍決定接受生命的安排，迎接新生兒到來。暫停工作陪產的日子，過著簡單且規律的生活，他感受到女友變化帶來的力量，反而能專心下來，「這平凡的奇蹟讓自己又更清楚看清了一些事，遇到一些人對我說，很多人有了孩子之後，心就跟著變老了，自己試了才知道，沒有這回事，要玩的可多了。」

2016年，兒子「小木耳」順利誕生，鳳小岳在颱風後辦完婚禮，婚後樂當人夫，除了男神封號以外，多了爸爸身分，常在IG分享育兒的樂趣，他說，曾經看別人說「文青是一種病」，生完小孩就會解決了，沒想到這句女作家的名言，在鳳小岳身上獲得印證，年輕時的欲望、憂鬱、抱怨變少了，有小孩後變得入世，不會在情緒漩渦裡打轉，也甩開了偶像包袱。

老婆洪喆君是天母美式餐廳「JB’s Diner 」的老闆，廚藝自然不在話下，婚禮時的賓客餐點，都是另一半親自包辦打理，鳳小岳跟著享口福，有老婆美味料理伺候。不工作時，全家一起去游泳、做瑜伽、划獨木舟，享受生活樂趣；兒子外宿時，夫妻還會吃早餐約會，享受小倆口的情趣。

個性不拘小節，鳳小岳自拍照常蓄著大鬍子，拿著一把吉他，就彈了起來，搭配老婆插的花相得益彰。和老婆有相同興趣，喜歡戶外活動，會帶著孩子到處玩，但並不會刻意放閃，他喜歡悄悄地側拍一家人的合影，這樣淡淡的、安穩的幸福，就讓人感覺很羨慕。疫情期間，很多人痛失親友，鳳小岳雖無緣見到第二胎，仍感激這九個月的陪伴，「你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的」，相信經過風雨過後，這對夫妻會有更好的明天，迎接孩子再次到來。