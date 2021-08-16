好尷尬！《俗女2》陳嘉玲扮護士勾男友上床　粉絲全家觀戰超害羞

《俗女養成記2》昨（15日）播出第二集，陳嘉玲（謝盈萱飾）面臨更年期危機，被弟弟陳嘉明（宋偉恩飾）警告會「性慾低落」，不甘心的她換上護士制服，找男友蔡永森（藍葦華飾）大玩角色扮演，沒想到男友家中的「不速之客」坐第一排觀戰，瞬間熄滅陳嘉玲火花，爆笑情節讓網友直呼跟家人看好尷尬。

以下有雷

當女人真的沒一樣好的嗎？小嘉玲（吳以涵飾）初經來襲，被剝奪吃冰、吃重鹹食物的樂趣，阿媽（楊麗音飾）、媽媽（于子育飾）化身「鐵獅玉玲瓏」，一搭一唱嚇她：「刀割傷、火燙傷、被挑腳筋，都比不上生孩子的痛，因為女人生孩子的痛，是世上最痛的痛。」但是嘉玲爸（陳竹昇飾）反而教她樂觀看待，教女兒凡事都用「對不起，我那個來，身體不舒服」當擋箭牌，還煮豬肝湯給女兒補身體，沒想到小嘉玲反將爸爸一軍，拿月事要求爸爸答應一堆無理要求，買給她郭富城、麥可傑克森商品，父女溫馨的互動感人中又帶點幽默。

另一邊大嘉玲面對更年期警訊，劇中她和一群導遊妹妹開轟趴，剛過12點就電力全失，掛著黑眼圈倒頭大睡，還陷入盜汗、性慾低落的處境，她想找男友蔡永森重拾愛火，卻看到蔡永森寵物烏龜「雨傘」待在搖滾區觀戰，讓陳嘉玲興致全無，兩人這一番成人鬧劇，也讓觀眾直呼「跟爸媽一起看，好尷尬喔」、「跟爸媽看這段，好害羞」。

陳嘉玲為了抓住青春的尾巴，去做玻尿酸整形，想體驗一次當美女的感覺，沒想到整形失敗大毀容，和同樣刺青失敗的爸爸坐在屋頂惺惺相惜，最後她勇敢向男友說出：「我接下來脾氣會越來越差，皮膚越來越粗，聲音越來越低，還有我可能生不出小孩。」蔡永森暖心回「我也不帥」，看看陳嘉玲毀容的地方又補了一句：「妳真的好醜。」平淡的愛情讓人看了破涕為笑。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載