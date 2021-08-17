《俗女2》最暖老爸！陳竹昇談心惹哭觀眾　謝盈萱讚「夢寐以求的爸爸」

《俗女養成記2》收視3.7創新高，CATCHPLAY+影音平台上周末註冊會員數再攀升3倍，收視最高點4.17落在「嘉玲爸」陳竹昇和「陳嘉玲」謝盈萱在屋頂談心橋段，劇中陳竹昇一個人逃離病房，不服老跑去刺青，結果因為怕痛，想刺的「老當益壯」4個字沒有完成，刺青部位還被謝盈萱意外打中，痛到臉皺成一團，下一秒他又向女兒告白：「少年時爸爸想做的事情好多好多，卻都沒做，想說還有時間慢慢來，怎麼知道時間一下就過了，才發現自己什麼都沒做。」讓廣大觀眾和網友有笑有淚。

謝盈萱受訪談到拍攝這段戲的過程，她表示自己很喜歡這段劇情，父女都遇上了一樣對老去的恐懼，她透露當下很安心地交給陳竹昇來引導帶戲，謝盈萱很有感地說：「聽著竹昇哥飾演的爸爸說著對死亡的焦慮，他開口不到幾句話，我馬上就眼眶紅了。」她也說：「陳竹昇演的爸爸真的會讓我在演女兒的時候，很敢去對他任性還有撒野，他就是那種大家夢寐以求的爸爸。」

收視第二高點4.02落在「陳嘉玲」謝盈萱穿上護士服去「蔡永森」藍葦華上演調情與床戲的段落，劇中被醫師判定有更年期現象的謝盈萱，為了證明自己沒有性慾低落的問題，換上性感的護士服向藍葦華求愛，卻因為感覺到一旁的寵物烏龜一直看自己，而興致全消。另外一段讓許多觀眾感動的劇情，就是「陳嘉明」宋偉恩為了不想離開年邁的父母，選擇取消和另一半「許建佑」陳家逵去英國的計畫。

在映後直播中，宋偉恩被問及現實生活中如果面臨類似的選擇怎麼辦？他表示確實很難做出決定，但也因為這兩年疫情的關係，讓他越來越看重家人，坦言：「會有一種害怕失去親人的感覺，希望多一點時間陪伴他們。」而聊到曾有遠距戀情的經驗？宋偉恩笑說：「我個性不可能遠距的呀，我是馬子狗。」他比較沒有安全感，如果談戀愛會很黏，還會上下班接送，如果遇到遠距離的戀愛，他會直接選擇不要，讓眾人感到相當地意外。

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